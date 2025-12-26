Herido un joven al inhalar humo en el incendio de una vivienda en Aledo (Murcia)

Un camión del CEIS en la vivienda donde se ha registrado el incendio - PROTECCIÓN CIVIL DE ALEDO

ALEDO (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

Un joven de 24 años ha resultado herido este viernes al inhalar humo en el incendio de una vivienda en Aledo (Murcia), según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

A las 12.12 horas, una persona ha comunicado al '1-1-2' que estaba saliendo humo por una de las ventanas del inmueble y que un joven había salido al exterior, aunque se encontraba desorientado.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Aledo, Protección Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

El incendio se ha dado por controlado a las 12.45 horas. Desde ese momento, los bomberos han realizado labores de ventilación del inmueble hasta las 14.00.

Por su parte, el personal sanitario del 061 ha atendido al joven, que ha sido trasladado al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.