Herido leve el conductor de un camión tras salirse de la carretera y volcar en Abanilla (Murcia)

Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 28 agosto 2025 11:49
ABANILLA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Un varón de 37 años ha resultado herido leve al volcar el camión que conducía tras salirse de la carretera RM-422, en el término municipal de Abanilla (Murcia), según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El hombre ha tenido que ser rescatado por los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia ya que se había quedado atrapado dentro de la cabina.

En el lugar han intervenido efectivos de la Guardia Civil, bomberos del CEIS y una ambulancia no asistencial de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, que ha trasladado al herido al Hospital General Universitario Morales Meseguer, en Murcia, para su valoración.

