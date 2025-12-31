Hieren con arma blanca a un varón en la puerta de su casa en Cartagena

MURCIA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido este sábado a un hombre que ha resultado herido en una agresión con arma blanca en la puerta de su vivienda en El Estrecho de San Ginés, municipio de Cartagena.

A las 16.12 horas de este sábado una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' alertaba de una agresión con arma blanca ocurrida en la calle San Pedro, en la citada localidad cartagenera.

El llamante informaba de que su vecino, un hombre de unos 65 años, había sido atacado en la puerta de su vivienda y presentaba heridas por arma blanca en la espalda, la cabeza y un brazo. La víctima se encontraba consciente, aunque sangraba de forma abundante. Los presuntos agresores habrían huido del lugar tras el ataque.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061. El personal sanitario atendió al herido y procedió a su traslado al Hospital General Universitario Santa Lucía para su evaluación y tratamiento.