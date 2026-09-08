El histórico Palacio de Floridablanca renace convertido en el primer hotel cinco estrellas de la ciudad de Murcia

El presidente del Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, y el COO de Sur de España y Algarve de Barceló Hotel Group, Gaspar Sáez,en el 'Palacio San Juan, a Royal Hideaway Hotel', el primer establecimiento hotelero con categoría de cinco estrellas en Murcia - BARCELÓ HOTEL GROUP

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barceló Hotel Group y Grupo Fuertes han presentado este martes en Murcia el 'Palacio San Juan, a Royal Hideaway Hotel', el primer establecimiento hotelero con categoría de cinco estrellas en la historia de la ciudad.

El proyecto ha supuesto una inversión que supera los 17 millones de euros --de los que cerca de 12 millones se han destinado íntegramente a la compleja obra de rehabilitación arquitectónica del inmueble-- y supone la creación inicial de 70 puestos de trabajo directos, fijando una ratio de un empleado por habitación, a los que se sumará cerca de un centenar de empleos indirectos vinculados a la cadena de valor turística local.

El nuevo establecimiento de lujo, ubicado en la Plaza Ceballos, se levanta sobre las estructuras del antiguo Hotel Arco de San Juan y del emblemático Palacio de Floridablanca, residencia urbana del célebre conde, conocido también como Palacio de Miraflores.

El proyecto de restauración y diseño, dirigido por el arquitecto murciano Jesús Zafra, ha reinterpretado la elegancia neoclásica del edificio histórico respetando sus elementos patrimoniales, entre los que destacan la conservación de la fachada original, la recuperación de la piedra del antiguo paso de carruajes y el emblemático arco que cruza la calle.

El inmueble ha sumado además una nueva planta superior y alberga un total de 70 habitaciones y suites --entre suites presidenciales, junior suites y estancias de gama alta--, un rooftop panorámico con piscina y una cuidada selección de espacios gastronómicos.

En el marco del compromiso sostenible con el entorno, la cadena hotelera ha articulado una política de compras de proximidad por la cual se estima que el 80% de sus proveedores sean de la Región de Murcia y hasta un 22% de ellos correspondan al concepto de 'kilómetro 0', lo que garantiza que la mayor parte del retorno económico permanezca en el tejido empresarial local.

CALENDARIO DE APERTURA POR FASES

El plan de puesta en marcha del Palacio San Juan se ejecutará de forma escalonada a lo largo de tres fases diferenciadas.

La primera de ellas ya ha arrancado con la habilitación de un bloque inicial de 55 habitaciones, con unas previsiones de ocupación que rondan entre el 80% y el 90% para este fin de semana, el primero de su actividad, y la apertura de sus zonas de restauración principales, compuestas por el espacio de bufé y el restaurante gastronómico 'Ocra' (la palabra 'arco' al revés'), que cuenta con capacidad para 55 comensales y terraza.

La segunda fase se completará el próximo 16 de septiembre con la inauguración de la terraza superior 'Royal Heaven', un espacio rooftop concebido para el público local que albergará coctelería de autor y la oferta de "tardeo" con vistas directas a la Catedral de Murcia.

Finalmente, entre finales de octubre y los primeros días de noviembre se inaugurará la 'Barra de Ocra' en un local anexo a la Plaza de San Juan, una propuesta centrada en el tapeo tradicional murciano con un toque de autor.

En el ámbito gastronómico, Barceló Hotel Group ha apostado por el asesoramiento técnico del chef jerezano Juanlu Fernández --reconocido con dos estrellas Michelin y dos Best Chef Awards Knives--.

Su propuesta gastronómica en 'Ocra' fusiona la materia prima tradicional de la huerta de Murcia (frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos) con técnicas de alta cocina internacional.

ESTRATEGIA HOTELERA Y DESARROLLO ECONÓMICO

Durante un encuentro con los medios de comunicación, el COO de Sur de España y Algarve de Barceló Hotel Group, Gaspar Sáez, ha enfatizado que el Palacio San Juan "nace con la vocación de convertirse en un activo capaz de definir un destino", al tiempo que introduce por primera vez en la comunidad la marca de mayor rango de la compañía, Royal Hideaway Hotels & Resorts.

Con esta incorporación, Barceló alcanza la gestión de 600 habitaciones en la capital repartidas en cinco establecimientos y cuatro marcas (Royal Hideaway, Barceló, Occidental y Allegro), lo que representa casi el 40% del inventario hotelero total de la ciudad de Murcia y un volumen global de 400 empleos directos en la zona.

En cuanto al posicionamiento tarifario, Sáez ha detallado que el precio de salida para la habitación más económica se situará en una horquilla de entre 280 y 300 euros por noche, mientras que las suites más exclusivas oscilarán entre los 1.000 y los 1.500 euros, según la temporada y la demanda.

Por su parte, el presidente de Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, ha calificado la reapertura del histórico edificio como "un motivo de profunda satisfacción y un compromiso firme con la ciudad de Murcia".

Para Fuertes, "recuperar esta joya del patrimonio murciano para transformarla en el primer hotel de cinco estrellas de la ciudad nos permite no solo ensalzar nuestra historia, sino también impulsar el turismo de calidad en la Región de Murcia de la mano de un operador de máxima referencia internacional como Barceló Hotel Group".

Asimismo, ha defendido que esta alianza estratégica con Barceló Hotel Group persigue elevaciones sustanciales en el nivel del turismo de calidad regional para competir en igualdad de condiciones con la intensidad turística de provincias limítrofes como Alicante o Almería, al tiempo que ha augurado un destacado ciclo de crecimiento social y económico para la Región de Murcia durante la próxima década.