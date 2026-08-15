El hospital Reina Sofía realiza más de un centenar de intervenciones de hernias complejas

La nueva técnica de cirugía avanzada para intervenir hernias complejas ofrece mayor seguridad, recuperación acelerada y la restauración funcional de la musculatura abdominal. - CARM

MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Reina Sofía ha realizado ya 125 intervenciones para el tratamiento de hernias en la cicatriz de operaciones previas, denominadas eventraciones complejas. De ellas, 116 han consistido en la reparación de hernia incisional y 9 en la reparación abierta de hernia incisional con injerto.

Hace poco más de año, este centro implantó una nueva técnica de cirugía avanzada que ofrece mayor seguridad, recuperación acelerada y la restauración funcional de la musculatura abdominal frente a las técnicas tradicionales.

Este procedimiento, realizado por especialistas de la Unidad de Pared Abdominal Compleja del Servicio de Cirugía General del Reina Sofía, consiste en la utilización de un dispositivo externo que aplica una tensión controlada sobre los tejidos, lo que facilita el cierre progresivo de hernias grandes sin comprometer la vascularización.

La gerente del Servicio Murciando de Salud (SMS), Irene Marín, explicó las ventajas de la implantación de esta técnica que ofrece un menor riesgo de complicaciones al evitar la tensión excesiva en la sutura "y que reduce el riesgo de infecciones, necrosis o reaparición de la hernia, lo que obliga a cirugías múltiples o reconstrucciones agresivas". "Es una técnica que permite una recuperación más rápida", aseguró Marín.

Además, los pacientes sufren menos dolor postoperatorio, lo que les permite reanudar antes la actividad normal, así como mejora la funcionalidad al restaurar la anatomía muscular abdominal para favorecer la movilidad. "En definitiva, se trata de una solución quirúrgica que repercute de manera muy positiva en la buena evolución del paciente y su recuperación", añadió.

Esta innovación ha situado al hospital como referencia regional en el manejo de patologías abdominales difíciles al minimizar la necesidad de reintervenciones, acortar los tiempos quirúrgicos y disminuir el riesgo de complicaciones, lo que contribuye a reducir el tiempo de estancia hospitalaria.