Los hosteleros, sorprendidos e indignados por el rechazo sindical de una subida salarial del 6,6% en tres años

Publicado 04/09/2019 15:27:24 CET

MURCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La patronal de la hostelería ha mostrado su sorpresa e indignación ante el rechazo sindical de una subida salarial del 6,6 por ciento en tres años, propuesta hoy en un nuevo encuentro de la negociación el convenio colectivo de hostelería de la Región de Murcia.

"La propuesta sindical es totalmente inviable, irreal e inasumible, el sector no puede afrontar en ese periodo una subida de sueldos del 14 por ciento", se quejan los presidentes de las patronales, Jesús Jiménez (Hostemur) y Juan José López (Hostecar), que no entienden por qué no han aceptado ese aumento del 2,2 por ciento cada año.

"Con su férrea oposición están condenando a más de 35.000 trabajadores a no tener subidas salariales, paralizando el sector", denuncian. "Es sorprendente, además, que la media de subida en 2019 en la región de Murcia no supera el 1,55 por ciento, según los datos del Ministerio de Trabajo publicados ayer", señalan.

Otra de las quejas de los hosteleros son los falsos argumentos que utiliza la parte sindical para argumentar su postura. "Es mentira de que el sector lleve 11 años sin convenio", recuerdan desde la patronal en comunicado de prensa, donde apuntan que hay documentos firmados por la patronal y los sindicatos, que confirman que el texto está activo y que incluso se han realizado tres subidas salariales a cuenta de un 5,5 por ciento en los últimos tres años.

TAMBIÉN BAJAS POR ENFERMEDAD

Una negociación en la que la patronal de la hostelería sigue con sus intenciones de llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. "Durante todas las reuniones se ha ido negociando punto a punto y aprobando mejoras en aspectos tan importantes como la ultra actividad, la externalización, la formación, mejores primas en los seguros y la conciliación familiar, para lo que los empresarios hemos tenido que ceder", explican los hosteleros.

Sin embargo, al llegar a la subida salarial y al complemento por enfermedad común los sindicatos siempre se han cerrado en banda. Ante las bajas por enfermedad común -no las profesionales- la patronal solicita una correcta regularización, ya que para el sector es fundamental porque detrás de muchas de ellas se esconde un serio problema de absentismo laboral. "Estamos dispuestos a recoger dentro el catálogo de enfermedades graves la hospitalización y la enfermedad y accidente laboral al 100%", adelantan los hosteleros.

"Nuestra propuesta cubre enfermedades profesionales y graves, siempre al 100% y desde el primer día durante la vigencia del convenio, y para el resto lo que marca la ley", apuntan desde la patronal, donde no entienden que los sindicatos les critiquen cuando el gobierno considera que con las coberturas de la Seguridad Social es suficiente y además el 95% de los convenios colectivos no lo recogen.

UNA NECESARIA MODERNIZACIÓN

"Nuestro objetivo es actualizar y modernizar un texto anacrónico que data de principios de siglo y que cuenta con muchos aspectos totalmente desfasados que perjudican a todo el sector", señalan los hosteleros, que manifiestan que si no se aprueba el convenio el sector está condenado a "seguir anclado en el pasado porque no podrá actualizar aspectos tan importantes como salarios, externalización, vacaciones y distribución de la jornada".