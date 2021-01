Hostemur critica la "improvisación" del Gobierno regional: "El sector siempre acaba pagando los platos rotos"

MURCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, ha dicho que la "improvisación" del Gobierno regional está detrás de que muchos bares y restaurantes hayan abierto en algunos de los 36 municipios en los que no está permitida la actividad desde este martes.

"Es imposible que todos los empresarios se enterasen de que tenían que cerrar anoche a las 00.00 cuando la orden fue publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia a las 00.15 horas", ha dicho Jiménez en declaraciones a Europa Press.

El presidente de los hosteleros murcianos ha reprochado al Ejecutivo murciano que el sector apenas tuviera tiempo de asimilar o informarse de la noticia, que fue anunciada ayer por la mañana en rueda de prensa por el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid, Jaime Pérez.

Asimismo, ha señalado que el jefe del Gobierno murciano ha hecho "lo mismo que ha criticado al Gobierno central", en referencia a que "siempre publicaba a última hora las órdenes". "Y eso es lo que está haciendo él desde que las comunidades tomaron el control", ha dicho.

Respecto a los efectos de la medida, Jiménez ha resaltado que la hostelería "siempre acaba pagando los platos rotos de la incompetencia de políticos y técnicos".

Además, el dirigente de la patronal murciana ha puesto de relieve que mientras bares y restaurantes cierran "los centros comerciales están llenos a reventar", y se adoptaron medidas como el incremento de comensales en los días más importantes de Navidad o la ampliación del toque de queda.

En este sentido, ha recalcado que el incremento de contagios proviene fundamentalmente del ámbito familiar, lo que ha provocado un "desborde" que, en su opinión, no está relacionado con la actividad en la hostelería.

"Este Gobierno regional lo hace peor en cada ola", ha apostillado Jiménez, tras lo que ha insistido en que, además, el sector se siente "completamente abandonado" por el Ejecutivo central, de quien ha dicho que "se lava las manos" mientras crecen los contagios "y más empresas quiebran".

Por último, ha incidido en que en todo este tiempo "no he visto cesar ni dimitir a nadie". "En una empresa, cuando la gestión es pésima, se piden responsabilidades. Aquí no", ha aseverado Jiménez, quien ha hecho hincapié en que el "desprecio" de las administraciones hacia el sector "no lo he visto jamás para ningún otro".