Hostemur suspende sus manifestaciones ante la petición expresa del servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud

MURCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hostemur ha decidido suspender las manifestaciones que tenía previstas para mañana sábado en diferentes puntos de la Región de Murcia, dada la petición expresa del servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud para su cancelación.

"Se han superado los 1.000 casos diarios y la situación sanitaria que vivimos es de mucha gravedad. El corazón nos pide salir a la calle para que nos oigan y que la sociedad sepa la situación tan agónica que vive al sector, pero la cabeza nos dice que no es el momento de hacer este tipo de concentraciones por la peligrosidad que entrañan a día de hoy", señala Jesús Jimenez, presidente de Hostemur.

"Es momento de tener la cabeza fría por el bien de todos y hacer un ejercicio de responsabilidad y compromiso. Debemos ser prudentes y evitar al máximo los riesgos", indica Jiménez, que recalca que sigue vigente la legitimidad del mensaje que la hostelería quería trasladar. "La hostelería no es el principal problema de esta pandemia y su cierre no sea el maná para frenarla, pero no es el momento de juntarnos y salir a la calle", explica.

Asimismo, Hostemur ha querido lanzar un mensaje a la sociedad para que prime el sentido común ante esta crisis sanitaria y que el cierre del sector no sea sustituido por las reuniones domésticas. "El sacrificio que vamos a hacer todos los hosteleros, que es durísimo y se llevará muchas empresas por delante, no servirá de nada si no lo acompaña la gente siendo responsable y dejando de compartir reuniones con personas no convivientes", adelantan desde la patronal.

Con motivo del cierre de la hostelería decretado por el Gobierno regional, Hostemur ha convocado en la noche de hoy viernes (22 horas) un acto simbólico en apoyo del sector. Se trata de un aplauso por y para la hostelería, al que invita a sumarse a todos los establecimientos hosteleros de la Región de Murcia.

El presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, participará en el que tendrá lugar en el restaurante 'Pura Cepa' (Plaza Cristo del Rescate, 8 - Murcia). "Pedimos un fuerte aplauso que ha de sentirse en toda la Región y que demuestre la gratitud del sector hacia sus profesionales y hacia toda la gente que nos apoya. Un aplauso que también indique que no va a ser fácil callarnos", señala Jiménez.