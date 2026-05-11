Hostetur ve "antigua" la idea tradicional de hotel ante las nuevas fórmulas turísticas

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Hostetur, José Catalá Sanjuán, ha advertido en la Asamblea Regional de que el modelo hotelero tradicional "se está convirtiendo en una idea antigua" ante la rápida transformación del mercado turístico y el auge de nuevas fórmulas de alojamiento vinculadas a las plataformas digitales.

Catalá ha realizado esta reflexión durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, en el marco de las audiencias legislativas sobre el proyecto de ley de bienes de interés turístico y de modificación de la Ley de Turismo de la Región de Murcia.

El representante de la patronal hotelera ha asegurado que el mercado turístico evoluciona "a una velocidad de vértigo" y ha señalado que muchas de las fórmulas actuales "dentro de cinco años habrán caducado".

"Seguimos pensando en el desarrollo turístico asociado a la idea de hotel y la idea de hotel se está convirtiendo en una idea antigua", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que el crecimiento de las viviendas turísticas y de las plataformas digitales ha cambiado el modelo alojativo y ha generado una competencia que, en muchos casos, opera fuera de los marcos regulatorios.

"Nos afecta que de repente surja una oferta ilegal capaz de poner un producto turístico mucho más económico y competitivo porque no tiene las constricciones regulatorias a las que todos estamos sujetos", ha señalado.

Catalá ha respaldado el proyecto de ley impulsado por el Gobierno regional y, especialmente, la modificación que obliga a toda la oferta alojativa turística, incluidas las viviendas turísticas, a incorporar el número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas en toda su publicidad y promoción, también en plataformas 'online'.

Según ha defendido, esta medida es "muy importante para defender la legalidad, la transparencia y la competencia leal", además de evitar situaciones de descontrol turístico "que desgraciadamente estamos viendo en algunos destinos competidores y que no queremos para nuestra región".

El presidente de Hostetur considera que la ley supone "una apuesta estratégica" para el futuro turístico de la Región y ha destacado que la Comunidad cuenta con recursos culturales, religiosos, naturales, gastronómicos y etnográficos "todavía insuficientemente aprovechados".

A su juicio, la creación de la figura de los bienes de interés turístico puede contribuir a uno de los principales retos del sector: la desestacionalización.

"Necesitamos más pernoctaciones y más estabilidad para las empresas y el empleo turístico", ha afirmado, indicando que el turismo actual "ya no busca solo sol y playa", sino experiencias, autenticidad y vínculos con el territorio.

Durante el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Manuel Sevilla ha coincidido en la necesidad de intensificar las labores de inspección sobre los alojamientos turísticos irregulares y ha defendido que la ley debería incorporar mayor dotación presupuestaria para que los municipios puedan mantener y preservar los bienes reconocidos.

Por parte de Vox, Ignacio Arcas ha preguntado por el impacto de los pisos turísticos en el sector hotelero y por si la proliferación de este tipo de alojamientos está generando competencia desleal.

También ha cuestionado la falta de financiación específica en el proyecto legislativo.

Desde el Grupo Mixto, el diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, José Luis Álvarez-Castellanos, ha advertido de que la norma puede favorecer especialmente a los municipios ya posicionados turísticamente y agravar el desequilibrio territorial si no va acompañada de inversiones y apoyo a los municipios pequeños y medianos.

Asimismo, ha puesto el foco en las condiciones laborales del sector hostelero y ha lamentado que en la Región de Murcia se haya tardado 14 años en renovar el convenio colectivo de la hostelería.

La diputada del PP Mari Ángeles Román ha defendido que la ley permitirá identificar, ordenar y proyectar mejor los recursos turísticos de la Región y ha destacado que el turismo regional cerró 2025 con cifras récord, superando los 1,5 millones de viajeros hoteleros y los 3,5 millones de pernoctaciones.

En su respuesta final, Catalá ha insistido en que la Región necesita definir claramente cuáles son sus destinos turísticos y avanzar hacia una estrategia coordinada de promoción.

También ha defendido la cooperación público-privada impulsada en los últimos años y ha señalado que el Pacto por el Turismo firmado el pasado año representa "una plasmación de intenciones" sobre cómo debe gestionarse el turismo regional en el futuro.