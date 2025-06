La huelga del sector del metal se mantiene tras finalizar sin acuerdo las negociaciones de este martes

MURCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) - La huelga de las empresas auxiliares del sector del metal en la Región de Murcia continuará después de que, tras la reunión que han mantenido este martes UGT FICA RM con la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL), no hayan llegado a ningún acuerdo, según han informado desde el sindicato en una nota de prensa.

Desde UGT han apuntado que la FREMM "se niega a negociar" si no se desconvoca la huelga, lo que para el sindicato significaría "volver a la situación que llevamos casi dos años padeciendo, mesas bloqueadas y sin perspectivas". Así, han afirmado que no comprenden "la situación de bloqueo que sigue manteniendo la FREMM condicionando, no ya cualquier avance, sino cualquier negociación a la finalización de la huelga, lo cual es inaceptable".

El sindicato sigue insistiendo en la convocatoria "inmediata" de las mesas técnicas y piden que sienten a negociar sus reivindicaciones.