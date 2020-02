IEO: "Nadie asegura que las medidas que se tomen en el Mar Menor vayan a devolver las condiciones del pasado"

Actualizado 04/02/2020 14:44:31 CET

El IEO y la Comunidad estudiarán la capacidad de los bivalvos del Mar Menor para filtrar las aguas

MURCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Español de Oceanografía (IEO), Eduardo Balguerías, ha asegurado que "nadie puede asegurar que las medidas que se tomen en el Mar Menor vayan a devolver las condiciones que sucedieron en el pasado".

Balguerías ha hecho estas declaraciones acompañado del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo el director del IEO en Murcia, Fernando de la Gándara, tras mantener una reunión en la que han analizado posibles vías de colaboración en el estudio y monitorización del estado del Mar Menor.

En declaraciones a los medios de comunicación y al ser preguntado pro si el Mar Menor volverá a ser lo que era, Balguerías ha señalado que los ecosistemas "están impactados" y eso produce "modificaciones que conocemos en la escala temporal de la vida media de un ser humano, que es de cien años".

"Nuestro ideal de Mar Menor, probablemente, será el que conoció cuando era niño, pero a lo mejor no era el estado original del Mar Menor de hace 200 años", ha matizado.

Al ser preguntado por lo que se espera a corto plazo en cuanto al Mar Menor, ha reconocido que no sabe qué decir. "En principio, habéis visto los problemas que ha generado la DANA, la entrada de estos sedimentos, la pérdida de salinidad, la anoxia que ha generado, la mortalidad de peces... son fenómenos que se producen y que tienen estas consecuencias en un medio que está ya afectado".

"Si hubiera otra DANA, podría volver a repetirse", según Balguerías, quien explica que la pérdida de salinidad ha producido efectos de anoxia, y puede provocar "cambios en las variables ambientales y afectación a la biota del Mar Menor".

En cuanto a la posible recuperación del Mar Menor, ha señalado que "todo es posible" pero "hay que tener paciencia" porque "no hay soluciones mágicas ni inmediatas", sino que son procesos de recuperación "a largo plazo".

A su juicio, la primera tarea que hay que acometer es tener una buena información sobre el Mar Menor, es decir, "intensificar nuestra observación", así como "conocer cuáles son los procesos que se producen en el Mar Menor, no solo de hidrodinámica, sino también los procesos biológicos asociados".

En tercer lugar, apuesta por mejorar el conocimiento de esos procesos y "ser capaces de predecir cómo se comportarían en determinadas circunstancias"; así como "seguir haciendo un seguimiento". Para ello, el IEO está haciendo estudios puntuales sobre medidas con las que remediar la situación.

Por ejemplo, ha citado el estudio para evaluar la capacidad de los organismos filtradores del Mar Menor para retener todas las partículas en suspensión.

ESTUDIO PARA EVALUAR LA FILTRACIÓN DE BIVALVOS

En concreto, en la reunión han abordado los problemas medioambientales en la Región de Murcia, sobre todo de carácter marino, y cómo pueden contribuir ellos a remediarlos. Fundamentalmente, han estado hablando del Mar Menor y de las actuaciones que va a llevar a cabo el IEO para la monitorización de la laguna salada.

"Son muchos los trabajos que está llevando a cabo el IEO en la Región y le hemos pedido también que intensifiquen sus esfuerzos", según Luengo, quien ha avanzado que en breve se materializará un convenio de colaboración bilateral para enmarcar esa colaboración.

Ha recordado que el importe que la Comunidad destinó en 2019 al IEO superó los 150.000 euros para proyectos, por ejemplo, como el seguimiento de las praderas marinas o el estudio bio-geo-químico de los suelos marinos en el Mar Menor.

En este sentido, ha pedido al director del IEO que traslade al Ministerio la necesidad de dotar de más medios económicos y humanos al Instituto en la Región para "poder intensificar su trabajo y su esfuerzo en el Mar Menor".

Otro de los asuntos abordados ha sido el trabajo que la Comunidad y el IEO van a llevar a cabo para la puesta en valor del banco de bivalvos autóctonos con el objetivo de que actúe de filtro de las aguas en el Mar Menor. El Gobierno regional va a destinar a este fin un total de 274.000 euros.

RED DE OBSERVACIÓN

Balguerías ha destacado que el IEO cuenta con un centro oceanogfráfico instalado en el litoral del Mar Menor con más de 50 años de trayectoria, haciendo trabajos en el litoral y en alta mar, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico y en otros mares europeos en los que España tiene intereses pesqueros o de otro tipo.

En la Región de Murcia, destaca que el IEO lleva "desde hace tiempo" montando una red de observación del océano que consiste, básicamente, en tomar medidas en el espacio y en el tiempo para ver la evolución de distintas variables.

A este respecto, el IEO ha intensificado últimamente este tipo de trabajos en el Mar Menor, de la mano de la entrada en vigor de directivas europeas que "hay que empezar a aplicar este año, como la Directiva Marco de Estrategias Marinas, que nos obliga a hacer un seguimiento a las variables ambientales del mar para conseguir lo que se considera buen estado ambiental".

Además, estos estudios pueden contribuir a un "mejor conocimiento" de lo que está ocurriendo en el Mar Menor y a averiguar su evolución, porque el IEO también dispone de datos del pasado que "permiten observar lo que ha ido ocurriendo en el transcurso del tiempo".

A partir de ahí, avanza que habrá que analizar las medidas a poner en marcha, que a su juicio "deben de ser integradoras", ya que "no se trata solo de atacar en el Mar Menor, sino también a todas las afecciones que está sufriendo la laguna salada en la cuenca que le rodea".

En concreto, se ha referido a las actuaciones que habría que acometer en el terreno agrícola, el transporte de todos los residuos mineros que hay en los alrededores y que suponen un aporte "continuo" de metales a la laguna.

Balguerías ha reconocido que el Mar Menor se encuentra "en mal estado", y ha advertido que "no hay soluciones mágicas", de forma que el remedio "no es tan fácil". Por eso, apuesta por una actuación integral y no puntual en el tiempo y en el espacio.