Un IES de Murcia abre protocolo de acoso y expedienta a dos alumnas por agredir a otra menor

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un instituto de la pedanía murciana de Beniaján ha abierto un protocolo de acoso y ha expedientado a dos alumnas por agredir presuntamente a otra menor, todas ellas de 3º de la ESO, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación.

Aunque los hechos ocurrieron fuera de las instalaciones del centro, ha sido el propio IES, a tenor de lo sucedido, el que ha abierto expediente disciplinario a las dos alumnas.

Igualmente, el centro ha adoptado medidas provisionales de suspensión del derecho de asistencia a clase para estas dos alumnas presuntamente agresoras. Los hechos se han puesto en conocimiento de la Guardia Civil.