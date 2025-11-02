La II Benemérita Urban Guardia Civil Murcia, celebrada hoy en Alcantarilla, dona todos los beneficios a Dabadá y Abamur

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Víctimas del Terrorismo de la Guardia Civil, en colaboración con la 5ª Zona de la Benemérita, ha dado continuidad al proyecto benéfico, iniciado el pasado año, para colaborar con las asociaciones Crece con Dabadá y Abamur, que trabajan activamente con personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Se trata de la segunda carrera que bajo el nombre 'II Benemérita Urban Guardia Civil Murcia', se ha iniciado a las 9.00 horas del día de hoy, 2 de noviembre en Alcantarilla, donde se ha diseñado un recorrido circular de seis kilómetros. A las 11.30 horas se han dado cita los más pequeños que también han participado en un recorrido diseñado para ellos. Además de la 5ª Zona de la Guardia Civil han colaborado el Ministerio de Cultura y Deporte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) -Dirección General de Deportes-, el Ayuntamiento de Alcantarilla, Fundación de la Guardia Civil y Fundación Proyecto Estrella Azul, así como otras empresas locales.

Se han entregado diversos trofeos en una quincena de categorías, entre ellas la de movilidad reducida. Antes del inicio de la carrera se ha realizado un minuto de silencio en recuerdo a las 845 víctimas del terrorismo producidas por la banda terrorista ETA y otros guardias civiles fallecidos recientemente.

Finalmente, con la finalidad de acercar la Benemérita a los ciudadanos y que conozcan, de primera mano, cómo trabaja la Guardia Civil en su día a día, en las inmediaciones de la meta, la Guardia Civil ha expuesto parte de sus recursos técnicos y humanos.