Un incendio forestal en La Pinilla (Fuente Álamo) moviliza medios terrestres y aéreos

FUENTE ÁLAMO (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Un incendio forestal declarado en la tarde de este jueves en la sierra del Algarrobo, en la pedanía de La Pinilla, en el término municipal de Fuente Álamo, ha movilizado varias brigadas forestales y tres helicópteros para tratar de controlar las llamas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

El incendio se ha declarado sobre las 17.10 horas y afecta a una zona próxima a las urbanizaciones Country Club y Camposol, en el municipio de Mazarrón, así como al entorno por el que discurre la Vía Verde.

En las labores de extinción trabajan varias brigadas forestales y tres helicópteros, mientras continúan las tareas para controlar el avance del fuego.

El origen del incendio podría estar relacionado con un reventón térmico. Por su parte, el Ayuntamiento de Fuente Álamo mantiene una reunión para coordinar la respuesta ante la situación.