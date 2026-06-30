Un Incendio En Una Industria En Cehegin Provoca Llamas De "Gran Intensidad" Y Explosiones En La Zona - 112ERM

MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una industria en la localidad murciana de Cehegin, ubicada en la calle Begastri, ha provocado en la madrugada de este martes llamas de "gran intensidad" y explosiones en la zona.

Numerosos vecinos han alertado del suceso a las 4.45 horas y, hasta la zona, se ha desplazado un equipo del Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia.

A su llegada, la Policía Local ha informado de que el incendio no afecta a un desguace, sino a una empresa que, al parecer, alberga productos químicos, sin que por el momento haya podido ser identificada debido a la intensidad del fuego.

Además de la Policía Local de Cehegin, también se han desplazado agentes de la Guardia Civil y Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), que continúan trabajando en la zona.