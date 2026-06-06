El incendio originado en Los Garres y Lages (Murcia) el pasado martes se da por extinguido

Vista aérea de la zona del incendio de Los Garres (Murcia)
Vista aérea de la zona del incendio de Los Garres (Murcia) - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: sábado, 6 junio 2026 13:09
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MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha confirmado este sábado, a las 12.03 horas, que el director de extincion ha informado de la extinción del incendio forestal originado en la zona de Los Garres y Lages. El fuego ha afectado a 177 hectáreas de terreno, la mayor parte de ellas en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy.

A pesar de esa extinción, permanecen en la zona afectada hasta la finalizacion de su servicio la Brigada de Intervención Rápida de Mula, la Brigada de Intervención Rápida de Totana y un Jefe de Brigada Forestal.

El incendio comenzó a las 15.10 horas del martes, 2 de junio, y esa misma tarde se declaró la situación operativa 2 de la fase de emergencia del Plan Infomur. Han participado en su extinción medios terrestres y aéreos de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento de Murcia, del Estado y de las comunidades Valenciana y de Castilla-La Mancha.

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