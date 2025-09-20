El Info y la Cámara de Comercio organizan un taller gratuito sobre el Fondo para la Internacionalización de la Empresa

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), y la Cámara de Comercio de Murcia, celebran el próximo 24 de septiembre un taller presencial gratuito para que las pymes de la Región aprendan a convertir el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) en una palanca comercial que acelere sus exportaciones.

El FIEM es un instrumento público gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio que financia a clientes extranjeros de empresas españolas y operaciones de exportación e inversión en el exterior. El pasado año 2024, se aprobaron créditos con cargo al FIEM por un importe total de más de 534 millones de euros.

El director del Info, Joaquín Gómez, recordó que este fondo "permite financiar al comprador internacional para cerrar el contrato aquí, lo que puede resultar una herramienta muy interesante para las empresas exportadoras de la Región". Y subrayó que el objetivo de la acción de capacitación es "que los participantes finalicen el taller con un plan claro para enriquecer su oferta con financiación oficial, elevar su competitividad y ganar operaciones en destino".

La sesión será eminentemente práctica, contará con casos reales y guiará paso a paso para estructurar operaciones con apoyo del FIEM. Asimismo, se conformará como un espacio para resolver dudas con expertos y responsables institucionales. En este sentido, Gómez destacó que "internacionalizar es vender mejor, no solo vender en otros países, por lo que herramientas como el FIEM pueden hacer que las empresas de la Región ofrezcan condiciones financieras competitivas a su cliente internacional y marcar así la diferencia frente a sus competidores".

Esta acción de capacitación se enmarca en el Plan de Promoción Exterior que desarrolla el Info junto con las Cámaras de Comercio de la Región de Murcia y son destinatarios los CEO y responsables comerciales y financieros de empresas industriales de la Región. La inscripción permanecerá abierta en la sede electrónica del Info hasta el 23 de septiembre.