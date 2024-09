Inma Sánchez: "El PP pone la burocracia como excusa para tapar su incapacidad de gestión en materia de vivienda"

MURCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE, Inma Sánchez, ha señalado que el Partido Popular "pone como excusa la burocracia para tapar su incapacidad de gestión y su inacción en materia de vivienda". La socialista ha respondido de esta forma a las declaraciones del senador del Partido Popular José Ramón Díez de Revenga sobre el Bono Alquiler Joven.

La senadora ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha transferido a la Región los fondos para financiar las ayudas del Bono Alquiler Joven, pero que son las comunidades autónomas las responsables de tramitar las solicitudes y de abonar la ayuda a los beneficiarios y las beneficiarias.

"Las declaraciones del senador del PP José Ramón Díez de Revenga son sorprendentes teniendo en cuenta que es responsable directo del retraso en la tramitación de los expedientes y de los impagos del Bono Alquiler Joven en la Región. Durante su etapa como consejero de Fomento e Infraestructuras no se pagó ni una sola ayuda. Hasta que no llegó su sucesor a la consejería, de Vox, no se empezaron a resolver los primeros expedientes, aunque a un ritmo muy lento. Díez de Revenga es uno de los principales causantes de que miles de jóvenes en la Región no hayan cobrado todavía su Bono Alquiler", ha afirmado.

A continuación, Sánchez ha denunciado que el Gobierno de López Miras "no ha pagado todavía ni un solo céntimo al 90 por ciento de los jóvenes a los que se le concedió la ayuda en 2022 y que precisamente ahora se están empezando a pagar los Bonos Alquiler que se aprobaron entonces con cerca de dos años de retraso".

"Según los datos que ha aportado la propia consejería, el pasado mes de julio, el Gobierno de López Miras había transferido a los beneficiarios menos de un 10 por ciento de los fondos que ha enviado el Gobierno de España para financiar el Bono Alquiler Joven en la Región. Es decir, dos millones de euros de los 17,6 millones que ha recibido", ha añadido.

Por otro lado, la socialista ha manifestado que la excusa de la burocracia "se desmonta por sí sola si comparamos la gestión del Bono Alquiler Joven del Gobierno regional con el resto de las comunidades". En este sentido, ha destacado que la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y Andalucía son las tres autonomías que llevan más retraso en la tramitación y pago de las ayudas.

"El Partido Popular está impidiendo que las ayudas financiadas por el Gobierno de España y que gestiona la comunidad autónoma lleguen a la ciudadanía. Está pasando con el Bono Alquiler Joven, pero también con otras como las ayudas para apoyar el autoconsumo energético o la movilidad eléctrica. Nos tememos que el Gobierno de López Miras está boicoteando estas ayudas para perjudicar a la ciudadanía y seguir confrontando con Pedro Sánchez", ha indicado.

Para terminar, ha recordado también que el Gobierno de López Miras tiene las competencias en materia de vivienda, "pero que, sin embargo, incumple las leyes de vivienda regional y estatal, bloquea las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez y no ha puesto en marcha ni una sola ayuda que sirva real que sirva para facilitar el acceso a una vivienda en la Región de Murcia".