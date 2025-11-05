Las inspecciones laborales superarán las 21.000 en la Región de Murcia en 2026, un 4% más

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) para 2026 contempla un total de 21.065 actuaciones, un 4% más que el ejercicio anterior, de las que 9.757 corresponden a áreas de competencia autonómica y 11.308 estatal, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El director general de Trabajo, Juan Marín, ha solicitado al organismo estatal que "aumente y priorice" las inspecciones referidas a materia de economía sumergida, brecha salarial, cumplimiento de horarios, y medidas de seguridad, entre otras materias.

Marín también ha pedido a la Oficina de la Lucha Contra el Fraude que incremente el número de efectivos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Región de Murcia, al considerar que "la coordinación entre administraciones permite reforzar la vigilancia en los centros de trabajo".

La planificación para 2026 prevé 135 campañas, diez más que el año anterior, un refuerzo en sectores estratégicos y una atención prioritaria en materias como prevención de riesgos laborales, seguridad en la construcción y en el sector agrícola, igualdad efectiva entre mujeres y hombres y regularización de la contratación.

En el ámbito autonómico, destacan 5.366 actuaciones en prevención de riesgos laborales, con campañas específicas sobre riesgos ambientales extremos, agentes cancerígenos, salud psicosocial y prevención con enfoque de género.

El área de Empleo y Relaciones Laborales contará con 4.391 actuaciones, en especial sobre fraude en la contratación temporal, cumplimiento de horarios y discriminación salarial.

Marín ha manifestado que "desde el Gobierno regional reafirmamos nuestra plena colaboración con la Inspección de Trabajo para seguir impulsando actuaciones conjuntas que garanticen la legalidad y la equidad en el mercado laboral".

BALANCE POSITIVO DEL EJERCICIO 2025

La Comisión Operativa Autonómica (COA), organismo que reúne la ITSS y la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha presentado el balance provisional de actuaciones de 2025, del que se desprende que se han ejecutado 19.000 actuaciones y 13.497 órdenes de servicio entre enero y octubre.

Gracias a esta labor, se han recuperado más de dos millones de euros en salarios impagados y convertido 1.567 contratos temporales en indefinidos.

En materia de seguridad laboral se detectaron más de 1.000 infracciones graves, dando lugar a sanciones por casi cinco millones de euros y a casi 6.000 requerimientos de mejora, lo que "consolida a la Región de Murcia como una de las comunidades con mayor actividad inspectora en materia de prevención".