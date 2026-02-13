Interponen casi 30 sanciones en un dispositivo de seguridad ciudadana en Alcantarilla

ALCANTARILLA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Alcantarilla realizaron casi 30 sanciones en un dispositivo policial especial de seguridad ciudadana junto a la Inspección de Trabajo de Murcia en varios establecimientos de ocio nocturno de Alcantarilla, con el objetivo de detectar y sancionar conductas y actividades ilícitas que, bien por la vía penal o administrativa, se pudieran estar llevando a cabo en los locales de ocio inspeccionados.

En total se inspeccionaron siete establecimientos, se procedió a la identificación de 125 personas y se levantaron un total de 45 actas de propuesta de sanción por diferentes infracciones administrativas, según han informado fuentes del Cuerpo.

Los agentes realizaron dieciséis actas por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana (posesión y consumo de sustancias estupefacientes, tenencia de armas prohibidas, etc), cinco actas por infracciones leves de la Ley de Extranjería, siete actas por incumplimiento de normativa municipal y relacionadas con la seguridad vial.

Además, se tramitaron diversas propuestas de sanción por incumplimiento de la Ley de espectáculos y establecimientos recreativos, entre ellas haber permitido el acceso a menores de edad a los establecimientos o la presencia de controladores de acceso y/o vigilantes de seguridad sin disponer de la licencia para poder realizar dicha actividad.

Además, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia detectó la comisión de diez infracciones a la normativa laboral, levantándose la correspondiente acta de sanción.

Asimismo, se detuvo a siete personas por infracciones a la Ley de Extranjería.

Los dispositivos de seguridad ciudadana realizados de forma conjunta y coordinada entre la Policía Nacional y la Policía Local de Alcantarilla, se desarrollan en el marco de la colaboración permanente entre ambos cuerpos policiales, dando respuesta a las demandas en materia de seguridad por parte de los vecinos de Alcantarilla.

1051584.1.260.149.20260213100855