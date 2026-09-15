Archivo - El IPC sube al 4,3% en la Región de Murcia en agosto - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 4,3% en la Región de Murcia en agosto en tasa interanual, 6 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de agosto los precios encadena 3 meses de subidas en la Región de Murcia. En términos mensuales, la inflación en la Región aumentó un 0,7%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,3%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos transporte, un 11,9% más que en agosto de 2025 (+4,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,5% (+0,2 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,7% (+0,8 puntos) y información y comunicaciones, un 3% (+0,9 puntos). Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en actividades recreativas, deporte y cultura, un 0,8% (-1,2 puntos) ; muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1% (-0,1 puntos); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,9% (+0,4 puntos) y sanidad, un 2,1% (-0,9 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,7% en agosto en relación al mes anterior y elevó 0,7 puntos su tasa interanual, hasta el 4,3%.

Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (5,1%), Galicia (4,8%) y Castilla y León (4,7%). En el lado contrario se situaron Canarias (3,8%), La Rioja (3,9%) y Asturias(3,9%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Extremadura (+1,2%), Castilla - La Mancha (+1,1%) y Castilla y León (+0,9%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias (+0,4%) Cataluña (+0,5%) y Baleares (+0,5%).

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Gráficos de IPC

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