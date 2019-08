Isabel Franco se compromete a avanzar de la mano con los colectivos LGTBI para desarrollar la Ley de Igualdad

Publicado 07/08/2019 13:41:49 CET

Pondrán en marcha el Observatorio contra la LGTBIfobia y plantearán la creación de una figura institucional específica

MURCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Marcar las líneas estratégicas de trabajo y escuchar las peticiones y reivindicaciones del colectivo LGTBI en la Región, con el fin de avanzar, de la mano, en el desarrollo de la Ley de Igualdad. Esos eran los principales puntos a tratar este miércoles en la reunión que han mantenido la vicepresidenta regional y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, y representantes de distintos colectivos LGTBI en la Región. Un encuentro en el que el portavoz, Jesús Costa, ha remarcado el agradecimiento de este colectivo por haber incluido el término LGTBI en el nombre de la consejería que dirige Franco, al tiempo que ha deseado que esta iniciativa "no se quede solo en un nombre".

Y es que, el portavoz del colectivo LGTBI espera que "ese nombre se llene de contenidos y, por fin, haya una consejería que desarrolle la Ley de LGTBI". En este sentido, ha avanzado Jesús Costa, desde la cartera que dirige Isabel Franco se han comprometido a crear una figura institucional específica a la que los colectivos LGTBI podrán dirigirse para mantener una interlocución directa.

En este sentido, la vicepresidenta ha mostrado su deseo que abrir un canal de diálogo "permanente" para que "podamos intercambiar impresiones y estar comunicados con este colectivo y con todos los demás".

Para ello, la idea planteada en la reunión de hoy y que esperan desde los colectivos LGTBI, es que la cartera que dirige Isabel Franco centralice todas las políticas LGTBI, incluyendo las charlas en los centros educativos de la Región o el desarrollo de protocolos para las personas trans.

Costa ha recordado que el plan de trabajo "ya está escrito desde hace años en la Ley de Igualdad" y ha apuntado la necesidad de hablar de las familias y proteger a cualquier modelo de unión familiar, no solo el tradicional que defiende VOX. "Desde hace un tiempo se ha estado discriminando de manera especial tanto a las personas trans como a las familias", ha lamentado.

En cuanto a las personas trans, el portavoz de los colectivos LGTBI ha mostrado su preocupación porque "no se dan cuenta los políticos de lo mal que lo pasan" al no existir protocolos desarrollados que marquen pautas administrativas o a nivel sanitario. Así, ha lamentado que se den casos a menudo en los que el médico de cabecera no conozca los pasos a seguir cuando asiste a una persona trans o que las farmacias estén desabastecidas en cuanto a la medicación que necesitan.

La vicepresidenta del Ejecutivo regional ha mostrado su deseo de conocer las peticiones y aportaciones que pueda hacer el colectivo en materia de igualdad y ha apuntado que la denominación del área de vicepresidencia y de la consejería responden al interés del Gobierno regional de que se les dé visibilidad. "La visibilización del colectivo LGTBI y las políticas de igualdad, en general, deben ser transversales y llegar a todas las áreas del gobierno regional", ha destacado.

El portavoz de los colectivos LGTBI ha asegurado que estarán vigilantes para "criticar lo que no nos guste" pero, a la vez, se ha mostrado predispuesto a colaborar en "todo lo que podamos hacer juntos" y agradecido por la "predisposición a trabajar" que han encontrado por parte de la consejería.

"LA LGTBIFOBIA NO ES LIBERTAD DE EXPRESIÓN"

Costa ha lamentado la presencia en la Asamblea Regional de partidos "que se van a oponer a todo lo que tenga que ver con el colectivo LGTBI" y ha recordado que "la LGTBIfobia no se puede permitir: no es libertad de expresión".

Por ello, ha pedido a la vicepresidenta que el Gobierno regional "se posicione frontalmente y públicamente cuando haya mensajes homófobos" por parte de VOX.

DESARROLLO DE LA LEY DE IGUALDAD

Sobre la Ley de Igualdad, Isabel Franco ha avanzado la creación de una mesa de trabajo que analizará todos los contenidos de la Ley para "dar los impulsos y gestiones oportunos y, por supuesto, de manera coordinada".

Aún no se sabe si podrá contar con dotación económica en los próximos Presupuestos Regionales. "Vamos a hacer todo lo posible para que estos movimientos se vean plasmados pronto", ha apuntado la vicepresidenta regional.

Así, uno de los puntos "más importantes" a desarrollar de la Ley, ha asegurado en declaraciones a Europa Press Jesús Costa, es la puesta en marcha del Observatorio contra la LGTBIfobia que contempla el texto. Tal y como ha podido saber hoy el portavoz, "se han hecho ya algunos trámites" y se encuentra "muy avanzado".

De momento, los representantes de los colectivos LGTBI ha mostrado su satisfacción tras la reunión mantenida este miércoles, de la que han salido "con buen sabor de boca" al haber encontrado "buena sintonía" con los responsables regionales. Han sido emplazados a una nueva reunión, posiblemente a finales de septiembre, para seguir avanzando con un trabajo en común. "Creemos que es una buena forma d empezar la legislatura", ha valorado Jesús Costa.