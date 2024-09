IU-Verdes critica el relato "triunfalista" del consejero de Educación sobre el inicio del curso

Exige la comparecencia de Marín y anuncia que promoverá iniciativas en los ayuntamientos para frenar la "privatización" educativa del PP



MURCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, José Luis Álvarez-Castellanos, ha criticado el relato "triunfalista" del consejero de Educación sobre el inicio del curso y ha arremetido contra la "privatización" educativa del PP, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Álvarez-Castellanos ha hecho estas declaraciones este lunes a las puertas de la Consejería de Educación, donde ha realizado una rueda de prensa para presentar el informe elaborado por la Red de Educación de IU-Verdes, bajo el título 'Lo que el consejero de Educación calla en el inicio de curso escolar'.

En su intervención, Álvarez-Castellanos ha criticado el "relato triunfalista" que suele ofrecer la Consejería de Educación y el presidente autonómico, Fernando López Miras, cada comienzo de curso, y ha asegurado que "estos datos ofrecen una visión bastante diferente de lo que suele ser el relato oficial".

Según ha explicado, el discurso del Partido Popular "se basa fundamentalmente en el principio de libertad de creación de centros educativos, un derecho recogido en la Constitución, pero en ningún lugar se especifica que deba realizarse con fondos públicos".

Además, ha cuestionado la "libertad de elección de centros por parte de las familias", ya que "no es ningún derecho propiamente dicho dentro del ordenamiento jurídico en el ámbito educativo", tal y como ha aseverado.

Para Álvarez-Castellanos, esta política está detrás de "la distorsión que favorece el fortalecimiento de la red privada concertada, que se ha convertido en el eje fundamental de las políticas educativas del Partido Popular".

LAMENTA EL DESVÍO DE RECURSOS HACIA LA EDUCACIÓN PRIVADA

El informe recoge datos oficiales de los últimos 15 años que reflejan, según el dirigente autonómico de IU, un "claro desplazamiento de recursos hacia la red privada". "Por ejemplo, cuando se habla del aumento de alumnos este curso, la mayor parte del crecimiento ha sido en la red privada y concertada", ha indicado.

"El consejero habla de que habrá más de 28.000 profesores, pero no distingue cuántos son de la red pública y cuántos de la red privada concertada", ha añadido Álvarez-Castellanos, quien ha recordado que en 2013, la red pública "perdió 2.000 profesores debido a los recortes y no ha sido hasta este curso cuando se ha recuperado esa cifra, no gracias al Gobierno regional, sino por un acuerdo estatal entre el gobierno central y los sindicatos".

En cambio, ha señalado que "la red concertada ha incrementado su personal docente en un 28,6% durante este periodo", ha añadido.

"FALTA DE INVERSIÓN Y RETRASOS EN OBRAS"

El informe de Izquierda Unida-Verdes también critica la "falta de ejecución presupuestaria de las inversiones previstas". "En los seis años de gobierno del Partido Popular, no se ha sido capaz de ejecutar más del 41% de media de las inversiones", ha aseverado.

Así, ha reprochado que "nos encontramos una vez más con un inicio de curso con protestas de padres porque las obras no están finalizadas o ni siquiera empezadas", ha explicado. Según Álvarez-Castellanos, el 74% de estas inversiones "están financiadas íntegramente por el Estado o la Unión Europea, lo que agrava la situación".

Además, ha criticado el uso continuado de barracones en los centros educativos. "Este año hemos calculado que hay 83 barracones, aunque el consejero Víctor Marín dice que aún son más, 85 según ha declarado recientemente", según el coordinador regional de IU-Verdes.

Ha puesto como ejemplo el caso de Los Alcázares, "el municipio más afectado por su desidia", donde "hemos pasado de 17 barracones el año pasado a 19 en este curso, lo que refleja un claro déficit en infraestructuras".

EL IMPACTO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y LA FP

El informe pone de manifiesto el impacto de las políticas del Partido Popular en la educación infantil y la Formación Profesional. "En los últimos 15 años, la red pública ha perdido 163 unidades en Educación Infantil de 2º Ciclo, mientras que el negocio de la concertada ha ganado 42", ha aseverado.

En Formación Profesional, "de las 401 nuevas unidades creadas, el 64% han sido destinadas a la red privada o concertada", ha detallado Álvarez-Castellanos, lo que, en su opinión, muestra "la clara orientación privatizadora del gobierno regional".

En cuanto a los servicios complementarios, como las ayudas para comedor, el portavoz regional ha denunciado públicamente que "el gasto sigue siendo el mismo, a pesar de los anunciados incrementos presupuestarios".

Según ha explicado, "las ayudas concedidas para el comedor escolar se han limitado al 40% para este curso, y muchas familias que están por debajo del umbral de pobreza no tienen derecho a estas ayudas, debido a los criterios económicos restrictivos establecidos por la Consejería".

EXIGENCIAS Y ACCIONES EN LOS AYUNTAMIENTOS

Ante esta situación, Izquierda Unida-Verdes ha anunciado que exigirá la comparecencia del consejero de Educación, Víctor Marín, en la Asamblea Regional.

"Lo que le pedimos al consejero es que no se limite a una nota de prensa o una rueda de prensa al inicio del curso, sino que comparezca sistemáticamente ante la Asamblea Regional, con un informe exhaustivo que desagregue los datos entre la red pública y la red privada concertada", ha insistido Álvarez-Castellanos.

Además, IU-Verdes ha anunciado que llevará a todos los ayuntamientos de la Región de Murcia una serie de iniciativas para "paliar los efectos de las políticas privatizadoras del Partido Popular".

Según Álvarez-Castellanos, "vamos a impulsar mociones y propuestas en los ayuntamientos para que los gobiernos municipales no sigan el camino marcado por el PP, que ha fortalecido a la red privada concertada en detrimento de la educación pública".

El informe presentado por Izquierda Unida-Verdes, que se basa en datos estadísticos oficiales de los últimos 15 años, estará disponible en la página web de la organización a partir de este lunes, según las mismas fuentes.

Álvarez-Castellanos ha explicado que "este documento no es estático, sino que se irá actualizando con nuevos datos y análisis". El objetivo es "ofrecer una visión precisa y continua sobre la política educativa de la Región de Murcia, más allá del relato distorsionado del Partido Popular".