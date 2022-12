Jesús Abandonado activa la 'Operación Frío'

La fundación atiende a una media de 50 personas cada año durante esta estación



MURCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jesús Abandonado ha activado la 'Operación Frío' para reforzar la atención que ofrece a los colectivos más vulnerables, coincidiendo con la llegada del invierno, que comienza este miércoles.

Los profesionales del equipo de intervención en calle, junto a los voluntarios y hermanos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) que los acompañan en esta labor, recorrerán a diario diferentes rutas en el área urbana, ofreciendo mantas, ropa de abrigo y todo lo que necesiten a los usuarios.

De forma paralela, el Centro de Día permanecerá abierto ininterrumpidamente de lunes a domingo, en horario de 9.00 a 19.00 horas, con el objetivo de "dar la mayor cobertura posible a las personas que más nos necesitan y poder reducir las horas que se encuentran en situación de calle", ha señalado María Fernández, trabajadora social de este programa.

Cabe destacar que Jesús Abandonado atiende a una media de 50 usuarios y reparte alrededor de 250 mantas cada año durante el desarrollo de la Operación Frío. En caso de que se registren temperaturas significativamente bajas o episodios de fuertes precipitaciones, la fundación intensificará esta área y tomará nuevas medidas concretas.

MÁS DE 2.000 PERSONAS ATENDIDAS EN 2021

La actuación del equipo de intervención en calle y del Centro de Día se complementa con los servicios que ofrece la Oficina de Información, donde el año pasado se atendieron las consultas y peticiones de más de 2.000 personas, según informaron fuentes de la Fundación en un comunicado.

El equipo de calle lleva a cabo una labor esencial durante todo el año, pero especialmente durante los meses en los que se registran las temperaturas más extremas: en invierno, cuando se pone en marcha esta actuación, y durante el verano, activando la Operación Calor.

Los profesionales que realizan esta labor se encuentran en contacto directo con los trabajadores del Servicio de Emergencia Móvil de Atención Social (SEMAS) del Ayuntamiento de Murcia para orientar e informar a los usuarios de la posibilidad de acudir a los recursos que ofrece el Consistorio murciano.

Una aplicación digital para mejorar la eficacia de esta área

Cabe señalar que la entidad dispone de una aplicación que detecta de manera fácil y rápida a las personas que se encuentran en situaciones de calle.

Con el objetivo de ofrecer una atención integral a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión, Jesús Abandonado dispone de distintos programas y recursos, como los proyectos de empleo y formación, los talleres ocupacionales, el programa 'Housing First', la atención en los centros de corta y larga estancia, las viviendas semi tuteladas, la ayuda psicológica, los servicios de odontología y atención espiritual, etc. Cabe señalar que la Fundación Jesús abandonado no pide a domicilio ni organiza rifas ni sorteos.