Jiménez (Scrats) prevé "agitación social" tras el "recorte" al Tajo-Segura por las nuevas reglas de explotación

MURCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha previsto este martes que habrá "agitación social" tras el "recorte" en las nuevas reglas de explotación del trasvase, que incluye una reducción de los recursos del 40%, y la disminución de 213 hectómetros cúbicos de las aguas subterráneas.

En declaraciones al programa 'Plaza Pública' de Onda Regional de Murcia (ORM), recogidas por Europa Press, Jiménez ha explicado que el buen estado actual del trasvase, con 1.100 hectómetros cúbicos en los embalses de Entrepeñas y Buendía, en Castilla-La Mancha, es "un espejismo" para los regantes del Levante.

"Yo preveo que va a haber agitación social. El recorte del trasvase ya está hecho, hubo mucha agitación social y la voluntad política sobrevoló por encima de ella, incluso por encima de las decisiones de los técnicos, que planificaron un recorte mucho más suave que el dedo inquisidor de la nueva comisaria europea", ha dicho Jiménez.

Ha señalado que Scrats analizará "cómo queda" la definición de los volúmenes en las nuevas reglas de explotación, y, a partir de ahí, formará su opinión, aunque ha recalcado que "no se necesitan nuevas reglas de explotación", ya que con las actuales "el Tajo no solo no ha mermado, sino que alberga 1.100 hectómetros cúbicos, y aquí se ha podido regar".

Para Jiménez, las reglas vigentes "deberían mantenerse", pero "van a sacar otras" desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que "habrá que ver en qué condiciones salen". "Sabemos que están ya preparadas, falta por poner la fecha para su aparición", ha comentado al respecto.

Asimismo, ha recordado que los regantes también están a la espera de ver "cómo termina el corolario de demandas a la planificación del Tajo" y si el Tribunal Supremo "atiende a las razones esgrimidas por el propio Consejo de Estado", que en un dictamen "echó por tierra esa planificación por incorrecta e ilegal".

Según el presidente de Scrats, los regantes consideran que el Gobierno central "va a intentar" llevar a cabo "modificaciones legislativas" para cambiar el "paraguas legal" del Tajo-Segura, y, en este sentido, ha avanzado que estarán "atentos" y analizarán el posicionamiento de las distintas fuerzas políticas.

"Y en algún caso, habrá que ver qué hacen nuestros diputados regionales y cuál son sus amores, si el partido o el bien de sus ciudadanos", ha apostillado.

Respecto a la disminución de las aguas subterráneas explotadas, Jiménez ha señalado que los recursos disminuirán en "prácticamente la mitad". "Si al recorte del trasvase le añadimos finalmente este estaríamos hablando del entorno del 35% de los recursos que administra esta cuenta", ya de por sí "bastante pírricos", ha denunciado.

AGUAS DESALADAS

En este escenario, Jiménez ve "poco margen de maniobra" para los regantes del Levante porque la "única" medida ofrecida por el Miteco para solventar la situación es un crecimiento de las aguas desaladas de 38 hectómetros cúbicos, lo que no representa "ni transición ecológica, ni responsabilidad estatal.

"Eliminamos del tablero de juego 318 hectómetros provocando una herida muy grande al mejor regadío del país y hay prevista una tirita de 38", ha denunciado Jiménez, que ha aseverado que el Ejecutivo central tendría que haber "previsto una solución" antes de hacer "un roto tan importante en el regadío".

Del mismo modo, el máximo dirigente de Scrats ha subrayado que el Miteco ha dicho a los regantes que "le van a recortar sin darles ninguna vía de salida". "Como el estado lleve esa amenaza adelante va a haber una algarabía social importante y el sindicato va a estar ahí", ha remarcado.

"Si nos vienen años mal dados arriba, en Entrepeñas y Buendía, podríamos llegar al colapso", ha denunciado, para señalar a renglón seguido que "ahí sí que va a haber agitación social; ahí sí que debe haber negociación y, por parte del Ministerio, puestas en marcha de líneas de trabajo".

Preguntado sobre la nueva titular del Miteco, Sara Aagesen, Jiménez ha dicho que, según ha podido conocer, no hará cambios en el equipo ministerial y ha afirmado que por el momento no ha tenido "ni un solo contacto" con ella. "No tengo ningún punto de referencia sobre el que poder opinar", ha dicho Jiménez.