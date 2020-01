Jordi Arce asegura que López Miras "se debe a Vox y a lo que diga Abascal, que es su único jefe"

Publicado 21/01/2020 15:00:04 CET

MURCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSRM-PSOE, Jordi Arce, ha asegurado que el presidente murciano, Fernando López Miras, "ha mentido, como hace habitualmente, sobre la implantación del veto parental, ya que es una imposición de Vox y que el PP ha aceptado porque ha decidido virar a la ultraderecha".

En este sentido, Arce ha señalado que "en ningún momento el programa electoral del PP incluía este veto inaceptable y lo único que ha hecho López Miras es plegarse a los intereses de su líder, Santiago Abascal, que es quien dirige las políticas de este Gobierno regional".

"No nos merecemos un presidente que nos miente, no nos merecemos un presidente que desprecia a la comunidad educativa y vulnera los derechos de la infancia. López Miras no negocia la educación, se la ha regalado a Vox de una manera infame", ha concluido Arce.