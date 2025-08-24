Las Jornadas Europeas de la Cultura Judía llegan en septiembre a Lorca bajo el lema 'El Pueblo del Libro'

Presentación de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía, que se celebrarán en septiembre en Lorca - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, ha animado a lorquinos y turistas a 'apuntar en sus agendas' las próximas citas destacadas de calado cultural y turístico que se realizarán en Lorca de la mano, en esta ocasión, de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía, que llegan cada año y que se celebrarán a lo largo del mes de septiembre bajo el lema, en esta edición, de 'People of the Book-El Pueblo del Libro'.

"Ponemos a disposición una variada programación que se va a llevar a cabo en la ciudad con el objetivo de promover y visibilizar el rico legado judío que forma parte esencial de la historia y la identidad europea", ha señalado el edil.

Lorca, como miembro activo de la Red de Juderías de España 'Caminos de Sefarad', vuelve a sumarse a esta cita internacional, promovida por la Asociación Europea para la Preservación del Patrimonio Judío (AEPJ), con una amplia lista de actividades culturales, gastronómicas, turísticas y educativas que tendrán como epicentro la judería medieval del Castillo y la sinagoga del siglo XV, única en Europa por su excelente estado de conservación.

El concejal ha destacado que "estas jornadas son una magnífica oportunidad para acercar a lorquinos y visitantes uno de los patrimonios más singulares y mejor conservados de la España medieval. La sinagoga y la judería del Castillo de Lorca son verdaderas joyas que nos conectan con una historia milenaria que sigue viva a través de distintas disciplinas".

"Hemos preparado una programación accesible, diversa y pensada para ser disfrutada por todos los públicos, con el fin de seguir consolidando a Lorca como un referente nacional en la difusión del legado sefardí", ha añadido.

Este año, como principal novedad se ofrece una exposición documental inédita titulada 'Memoria escrita de la presencia judía en Lorca', que se llevará a cabo a partir del 23 de septiembre, en el Museo Arqueológico, y que mostrará por primera vez documentos originales del Archivo Municipal 'Juan Guirao' relacionados con aspectos cotidianos de la comunidad judía medieval lorquina como pueden ser oficios, arrendamientos, rescates de cautivos, entre otros.

Además, antes y después, también se han previsto: guiadas a la judería y a la sinagoga; la visita teatralizada 'Los cuentos de Devorah'; la visita guiada 'Lorca Sefardí' que conecta el legado judío con la tradición de la Semana Santa lorquina; una experiencia gastronómica con menú sefardí en el restaurante Las Caballerizas del Castillo; el taller infantil 'Pónle letra a tu pulsera' para acercar la historia hebrea a los más pequeños; y visitas al museo medieval CIUFRONT y al Museo Arqueológico.

A ello, se suma un concurso de Instagram que contará como eje con un photocall temático instalado en la sinagoga, en el que los participantes podrán compartir sus imágenes bajo el hashtag #ElPuebloDelLibro mencionando a @turismodelorca, @castillodelorca y @redjuderias y podrán optar a un regalo relacionado con la cultura judía.

Parra ha afirmado que "con estas actividades, Lorca se sigue consolidando como una ciudad de referencia para el turismo y la cultura judía, situando al Castillo como un enclave esencial para la difusión y promoción cultural y turística, gracias al excepcional estado de conservación de la Sinagoga medieval, la única sin profanar en España y un monumento único en el mundo".