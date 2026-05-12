José Guillén despide a Ballesta, un "maestro, amigo y referente" que "quería a Murcia de verdad"

El alcalde de Murcia, José Ballesta, y teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén - JOSÉ GUILLÉN

MURCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Murcia, José Guillén, ha publicado este martes una carta de despedida en memoria del alcalde, José Ballesta, tras su fallecimiento.

En el texto, titulado 'José Ballesta, Alcalde de Murcia para la eternidad', Guillén define al regidor no solo como un líder político, sino como a su "maestro, amigo y referente" cuya trayectoria ha dejado una huella profunda en la memoria colectiva de la ciudad.

Guillén destaca en su escrito la "entrega absoluta" y el "desgaste silencioso" que Ballesta mantuvo al frente del Consistorio, y subraya su capacidad para tomar "decisiones complejas" y su visión de la política municipal como "una responsabilidad personal".

El edil recuerda las diferentes responsabilidades del fallecido --catedrático universitario, médico y servidor público-- y hace referencia a su faceta más personal al definirlo como "un hombre cercano" que "ama a su familia y a los suyos hasta el extremo".

El teniente de alcalde hace hincapié en que Ballesta siempre entendió a "su amada tierra" como "algo que había que proteger, dignificar y proyectar hacia el futuro sin perder jamás el respeto por su historia". "La historia donde están enterrados nuestros padres y donde vivirán nuestros hijos y nietos, como siempre decía".

Según Guillén, el legado del alcalde trasciende las siglas políticas, destacando su papel en la defensa del patrimonio murciano y su serenidad en los momentos institucionales más difíciles.

Finalmente, el artículo recoge la emoción vivida durante el sepelio celebrado este martes por la mañana, donde la ciudad "parecía caminar en silencio" en un reconocimiento que, a juicio de Guillén, trasciende cualquier ideología porque se reconoce "una vida entregada a los demás".

"Y eso no se improvisa; eso se construye durante décadas de trabajo, de coherencia, de amor por tu tierra y vocación de servicio", añade en su escrito Guillén, que se despide del regidor con un "siempre a tus órdenes".