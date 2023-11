Judas Priest, cabeza de cartel de la III edición del Rock Imperium de Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Judas Priest será el gran cabeza de cartel de la tercera edición del Rock Imperium, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El festival que se llevará a cabo desde el miércoles 19 al sábado 22 de junio en Cartagena, tendrá a la banda británica de heavy metal presentando su nuevo trabajo 'Invencible Shiel', y contará además con los norteamericanos Extreme, el virtuoso Yngwie Malmsteen, Doro reviviendo la historia de Warlock o los legendarios Uriah Heep y Glenn Hughes.

Toda la información y venta de abonos está disponible en el enlace 'rockimperiumfest', tal y como se ha dado conocer este jueves, 3 de noviembre, por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el director del festival, Juan Antonio Muñoz, en la presentación de la programación, que se amplía un día más, y que se espera a unas 80.000 personas, en sus cuatro jornadas.

"El Rock Imperium tendrá el doble de días que cuando nació, saldrá del recinto para estar presente en las calles de la ciudad, y volverá a reunir a auténticos mitos del rock internacional, músicos y bandas que forman parte de la historia de la música y qué se reunirán aquí en Cartagena el mejor festival de rock de España" ha destacado la alcaldesa de Cartagena durante la presentación.

"Estamos trabajando también conjuntamente para que haya actividades paralelas en torno al festival y haya mucha más animación por la calles de Cartagena, con motivo del festival. Que la ciudad sienta aún más el Rock Imperium" ha añadido Arroyo.

La alcaldesa, antes de dar paso al director del festival, indicó: "Tras el paso de 60.000 personas por el festival en sus tres días de celebración en la pasada edición, con cero incidentes, donde la ciudad quedó invadida por amantes del rock y del heavy metal, y tras la enhorabuena que todos los sectores hoteleros, hosteleros, comerciantes, taxistas me trasladaron y que yo misma transmití al equipo del festival, aquí estamos para dar a conocer el gran cabeza cartel de Rock Imperium Fest; y la programación de esta tercera edición".

"Judas Priest son el gran cabeza de cartel de esta tercera edición del Rock Imperium. Una banda que nos estaban pidiendo continuamente todo el público que nos ha visitado en los dos primeros años, y que por fin esta edición se ha podido hacer realidad" ha indicado Juan Antonio Muñoz, antes de desgranar la programación completa de esta tercera edición.

MÁS CONFIRMACIONES

Además de los británicos, se suman a la programación la banda de rock estadounidense Extreme; uno de los guitarristas más influyentes de toda la historia, pilar del metal neoclásico y motivo por el que miles y miles de personas han empezado su particular viaje a las seis cuerdas, Yngwie Malmsteen.

El Rock Imperium volverá a tener a Doro, la reina del metal, un auténtico torbellino en directo que rememorará dos discos míticos como 'Triumph And Agony' o True As Steel', auténticas piezas maestras del metal alemán. También a los legendarios Uriah Heep, una de las primeras bandas de heavy metal, o los veteranos del rock *n* roll Glenn Hughes.

Hace veinte años que The Darkness lanzaron su primer disco al mercado, un 'Permission To Land' que se ha convertido en un clásico, y que en el Rock Imperium se podrá disfrutar de nuevo; al igual que se hará con el sonido de los polacos Riverside, cuyas canciones se han convertido en verdaderos estandartes del progresivo moderno.

El rock psicodélico y el stoner tendrán un hueco muy importante en esta edición del festival, y los alemanes Kadavar serán su máximo exponente. Una edición donde también estarán Dying Fetus, los reyes del Death Metal más extremo, y Tankard, estandartes del thrash metal alemán.

Tete Novoa vuelve este año al Rock Imperium, ya estuvo en la edición anterior, para presentar su nuevo trabajo 'Historias que cantar'. Al igual que hace el chileno Ronnie Romero.

Una de las grandes noticias de la edición de 2024, es que en el Rock Imperium se reunirán de nuevo Textures, mítica banda progresiva de Holanda, que no pisa los escenarios desde 2017.

Por primera vez en España estarán los Blackbriar, que han conjurado su propia visión del metal alternativo/gótico. El festival contará además con Xandria, con su metal sinfónico y Lovebites, la banda femenina de heavy metal proveniente de Japón. También nipones son Phantom Excaliber.

The Raven Age, que vuelven a España, tras recorrer el mundo siendo los teloneros de la última gira de Iron Maiden; los italianos Shores of Null, y los americanos, The Last Internationale, serán otros de los protagonistas del Rock Imperium.

Habrá hueco también para los cartageneros Lonely Fire y Archetype of Disorder; los sevillanos Invicti y los murcianos Hard Love. Desde Madrid llegarán Holycide; y desde Barcelona Astray Valley.

El festival ya había confirmado anteriormente las actuaciones de Avantasia, Saxon, Accept, Emperor, TNT, Beast in Black, Carcass, Kamelot, In Extremo, Einar Solberg, Nestor, Marduk, Praying Mantis, Green Lung, Turmion Kätilöt, Spidergawd, Riot City, Celtian, Diabulus In Musica, Arwen, Darknoise, Vatikan Spectrum y Nyhem.