LAB19 impulsa la robotización y digitalización para ofrecer nuevas soluciones tecnológicas al sector alimentario

MURCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

LAB19, el laboratorio de Inteligencia Artificial de Grupo Fuertes, ha finalizado su quinta edición con la presentación de los resultados del programa 'Neurobot'. Durante tres meses, cuatro estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena han desarrollado dos proyectos con gran aplicabilidad en la empresa, según informaron fuentes de la compañía en una nota de prensa.

El primero de ellos, ha consistido en el desarrollo de un gemelo digital de una planta de producción, caracterizada por un elevado volumen de cajas y robots de paletizado. "La tecnología desarrollada en LAB19 ha permitido identificar oportunidades de mejora mediante simulaciones, con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa de la instalación", han explicado.

El segundo proyecto se ha centrado en la creación de un software inteligente que actúa como cerebro de un brazo robótico, capaz de resolver en tiempo real el problema de preparación de palets de distintos tamaños, y de facilitar la labor de los operarios. "Mediante el uso de la Inteligencia Artificial, los participantes de esta edición han logrado aportar nuevas soluciones tecnológicas a un reto real y de gran complejidad", han indicado.

El programa ha concluido con una presentación final en la que los estudiantes mostraron sus prototipos y soluciones interdisciplinares ante la Dirección de la compañía.

Esta edición, denominada 'Neurobot', se ha incluido como una de las actividades de la recientemente creada Cátedra kaiTech Grupo Fuertes con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), reforzando la colaboración entre empresa y universidad en el ámbito de la innovación tecnológica.

LAB19, impulsado por Grupo Fuertes, matriz de ElPozo Alimentación, promueve una visión académica multidisciplinar que favorece el intercambio de conocimientos y una diversidad de enfoques en sus propuestas bajo el uso de la IA y otras tecnologías emergentes. Desde su creación en 2024, este laboratorio ha puesto en marcha distintos programas y challenges por los que ya han pasado una treintena de alumnos.