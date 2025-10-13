Landáburu (PP): "Lo que le molesta al PSOE es que López Miras se haya anticipado a las inundaciones"

Archivo - El diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu, en respuesta al PSRM - PP - Archivo

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Antonio Landáburu, ha subrayado, en respuesta al PSRM, que "lo que le molesta al PSOE es que el presidente Fernando López Miras se haya anticipado a las inundaciones y haya evitado males mayores".

"Mientras los socialistas de la Región intentan sacar rédito político de forma miserable, el Gobierno regional está con todos sus operativos desplegados ayudando a los ciudadanos a retomar la normalidad", ha señalado Landáburu.

"Una vez más, el PSOE, en estado de absoluta desesperación, utiliza políticamente una desgracia para intenta sacar algún voto", ha añadido.

Y es que, añade, "lo que lamentan los socialistas es que todos los servicios de emergencia de los ayuntamientos y de la Comunidad hayan funcionado y que, en consecuencia, la dana solo haya causado daños materiales en la Región".

"Además, pretenden desviar la atención con malas artes acerca de la responsabilidad del Gobierno de Sánchez en la falta de infraestructuras para contener los efectos de las inundaciones", ha apostillado.

Al hilo, Landáburu ha pedido al PSOE "menos críticas demagógicas y oportunistas, y más inversiones para evitar inundaciones", y ha apuntado que "lo que ha puesto en riesgo la vida de las personas ha sido la inacción de Pedro Sánchez, con la connivencia de Francisco Lucas, para no acometer las obras de defensa contra las inundaciones".

"Es más, ha añadido el parlamentario autonómico, el delegado de Sánchez en la Región debería dar explicaciones sobre las 100.000 personas que en la Región se han quedado sin agua potable".

Una vez más, subraya, "el PSOE pretende tapar la inoperancia e incompetencia del Gobierno de Sánchez", ha denunciado Landáburu. "Mientras tanto, el Gobierno regional sigue trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante las inundaciones y contribuir a que vuelva la normalidad", ha concluido.