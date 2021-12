La ley de Atención Temprana permitirá un procedimiento "más sencillo e inmediato"

La Asamblea aprueba la norma, pese a las críticas de PSOE y Grupo Mixto por "no garantizar la universalidad"

CARTAGENA (MURCIA), 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado la proposición de ley por la que se regula la intervención integral de la Atención Temprana en la Región con los votos en contra de PSOE y de los diputados del Grupo Mixto, que consideran que la norma no garantiza la universalidad del servicio ni su gratuidad y que advierten que faltará presupuesto para llevar a cabo las medidas propuestas.

El objetivo de la ley, a la que se presentaron 150 enmiendas inicialmente, aunque luego se admitieron 63 y se transaccionaron 12, es, según ha recordado el presidente de la Comisión de Sanidad y Política Social, el diputado del PP Miguel Ángel Miralles, "asegurar la atención individualizada favoreciendo el desarrollo y la máxima autonomía. Tal y como ha explicado, la norma "garantiza el acceso a la atención temprana para el menor y asegura a las familias la igualdad en el servicio estableciendo también un protocolo para tratar a los menores que requieren de intervención inmediata".

Durante el debate parlamentario el diputado de VOX, Francisco Carrera de la Fuente, ha recordado que el objetivo era realizar un procedimiento "más sencillo" para tramitar este procedimiento, ya que los profesionales sanitarios, educativos y de servicios sociales serán los responsables de activar el procedimiento de urgencia "para que el tratamiento de Atención Temprana, si lo creen necesario, se ponga en marcha inmediatamente". Según ha dicho, con la regulación de los centros, los CDIAP "tendrán una mayor capacidad de atención y podrán reducirse las listas de espera".

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha destacado que con la ley se permitirá atender ya a más de 4.700 menores de 6 años y a sus familias. "Y lo va a hacer porque cuenta ya este año con 6 millones de euros consignados en el presupuesto autonómico", ha indicado. Él ha criticado tanto a PSOE como al Grupo Mixto por votar en contra de la norma, lo que "demuestra que su interés partidista no coincide con el general, prefieren siempre primar el suyo a mejorar la vida de todos los habitantes de la Región".

La diputada del PP Maruja Pelegrín ha asegurado que esta ley es "una oportunidad". "La inmediatez es imprescindible en esta atención. Cuando el servicio de pediatría determine la necesidad de atención inmediata, las familias y profesionales podrán solicitar el inicio de la intervención", ha explicado la parlamentaria, que también ha manifestado que con esta ley se asegurará la atención individualizada y se favorecerá "el desarrollo y la máxima autonomía de los menores, es decir, la calidad de vida del menor y su familia".

Por parte del PSOE, la diputada Toñi Abenza ha criticado la celeridad en tramitar una norma de "tanto calado". "Hemos tenido 5 semanas para acabar con un texto que, aunque recoge avances y mejoras, en la práctica no deja de ser el decreto anterior que la consejera Franco intentó aprobar por las bravas, una chapuza que genera desigualdad, una ley que no merecen las familias", ha dicho. La diputada del PSOE ha advertido que la ley será "insuficiente en su financiación", ha matizado añadiendo que el número de niños a atender "es superior al que se refleja, la norma no contempla más que los centros del IMAS y hay más niños fuera del servicio que dentro".

La portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín ha alertado de que en cuanto entre en vigor la ley "se dispararán los casos de menores que no son atendidos". Según ha puntualizado, "si la ley se aprueba así en unos meses volveremos a hablar de este tema sin duda y a los menores a los que la ley va a dejar desprotegidos".

También desde el Grupo Mixto, el diputado de Ciudadanos, Juan José Molina ha resaltado que la ley "empeorará la atención a los menores al no garantizar la universalidad, gratuidad e inmediatez del servicio que necesitan 4.500 niños de la Región". Según ha expuesto, es necesario el doble de lo presupuestado. "Actualmente hay 4.500 niños en los centros de Atención Temprana regionales. Y cada uno de los niños necesita una media de 2 sesiones semanales que tienen un coste mínimo de 28 €/ hora, por 4 semanas al mes y 11 meses al año. Son necesarios casi el doble de los 6 millones reflejados en los presupuestos de 2022 y lo saben".