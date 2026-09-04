Las líneas de autobús de La Manga, en Cartagena, superan los 594.000 viajeros este verano - CARM

Las líneas 43 y 44 suman 41.869 usuarios más que en el mismo periodo de 2025

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Las líneas de autobús 43 Cartagena-La Manga y 44 Cabo de Palos-Veneziola han registrado más de 594.000 viajeros entre junio y agosto, 41.869 usuarios más que durante el mismo periodo del año pasado, según los datos facilitados este viernes por el Gobierno regional.

En concreto, la línea 44 Cabo de Palos-Veneziola ha contabilizado 391.527 viajeros, lo que supone un incremento del 11,5% al verano de 2025. En junio el aumento fue del 38,85%, en julio del 12,94% y en agosto del 6,28%.

Por su parte, la línea 43 Cartagena-La Manga ha registrado 203.033 viajeros durante los meses de junio, julio y agosto, con un incremento mensual de alrededor de 1.000 usuarios respecto al año anterior, según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico.

Además, el servicio municipal de bicicletas eléctricas ha alcanzado cerca de 4.000 usuarios y más de 31.000 kilómetros recorridos, según el concejal del Litoral, Álvaro Valdés, quien ha subrayado que "es importante que los servicios públicos pongan a disposición del ciudadano una serie de alternativas de movilidad que agilicen sus viajes y, sobre todo, hagan mucho más cómoda la estancia aquí en nuestro litoral".

El edil ha puesto en valor la evolución del servicio municipal de bicicletas eléctricas, implantado este verano en La Manga y Cabo de Palos y ampliado posteriormente a Playa Honda y Playa Paraíso. "Ha sido todo un éxito este verano. Hemos alcanzado y superado los 31.000 kilómetros recorridos por nuestras bicicletas y casi 4.000 usuarios", ha destacado Valdés, quien ha señaaldo que estos datos muestran que el servicio ha sido "acogido de una forma muy positiva" y contribuye a reducir el uso del vehículo privado y las emisiones de CO2.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, ha informado de estos datos durante un acto celebrado en La Manga, en el que ha indicado que el Gobierno regional ha destinado cerca de 375.000 euros durante la temporada de verano.

Según ha explicado, durante estos meses se han incorporado cuatro autobuses adicionales, dos de ellos eléctricos, se han ampliado recorridos y frecuencias y se ha habilitado el pago con tarjeta bancaria o teléfono móvil en los vehículos de la línea 44.

Esta línea ha contado con dos autobuses eléctricos adicionales entre las 19.00 y las 2.00 horas, en función de la demanda, y ha alcanzado frecuencias de hasta 15 minutos durante las noches de viernes y sábado en La Manga. Asimismo, se ha ampliado el servicio de los domingos por la mañana con motivo del mercado de Cabo de Palos y se ha trasladado temporalmente la cabecera hasta la urbanización Veneziola II.

En cuanto a la línea 43, entre el 29 de junio y el 6 de septiembre se han prolongado seis expediciones diarias de ida y vuelta desde El Pedruchillo hasta Veneziola, ampliando el recorrido hasta el extremo norte de La Manga.

Verdú ha señalado que "el incremento de usuarios demuestra que las mejoras introducidas han respondido a las necesidades de movilidad de residentes y visitantes" y ha indicado que durante el verano se han "reforzado las frecuencias, ampliado los recorridos e incorporado cuatro autobuses adicionales".