Las líneas de transporte público de Murcia con mayor demanda contarán con más de 6.000 plazas diarias adicionales - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia va a reforzar las líneas de autobús con mayor demanda, incorporando más de 6.000 plazas adicionales al día y mejorando la frecuencia en los corredores con mayor volumen de viajeros.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha señalado que estas medidas responden a un importante incremento de la demanda, lo que provoca autobuses llenos en las horas punta, según han informado desde el Consistorio.

REFUERZO EN LAS LÍNEAS Y CORREDORES CON MAYOR DEMANDA

Las líneas 30 y 31, que son dos de las que cuentan con mayor demanda en el municipio, concentran buena parte de este refuerzo tras registrar un incremento sostenido de usuarios en los últimos años. Se trata de líneas que conectan pedanías del este del municipio con el centro de la ciudad.

En el caso de la línea 30, que da servicio a pedanías como Zeneta, Los Ramos, Torreagüera, Beniaján o Los Dolores, se ha pasado de 758.000 viajeros anuales en 2023 a superar el millón en la actualidad. La línea 31, que une la ciudad con pedanías como El Raal, Alquerías, Santa Cruz, Llano de Brujas o Puente Tocinos, ha pasado de 900.000 a 1,3 millones.

Para dar respuesta a este crecimiento, el Ayuntamiento va a incorporar dos nuevos autobuses a cada línea por la mañana y por la tarde, lo que redundará en mejores frecuencias y un incremento de la capacidad. De esta forma, en horario de mañana se pasará de los intervalos de 20 minutos actuales a 15 minutos, mientras que por la tarde la frecuencia mejorará de 30 a 20 minutos.

Estas actuaciones permitirán incorporar más de 5.600 plazas adicionales al día entre ambas líneas, reduciendo la saturación en horas punta y mejorando la capacidad en los trayectos con mayor demanda.

La combinación de las líneas 31 y 32, en horas punta y en los tramos comunes en la ida desde Cruce del Raal hasta Puente Tocinos y a la vuelta desde Plaza circular - Cruce El Raal permitirá mejorar la frecuencia hasta los 7 minutos.

Además, en los principales ejes de acceso desde Gran Vía, la coordinación de líneas permitirá disponer de un autobús con destino a estas zonas aproximadamente cada 9 minutos en horas punta.

MEJORA DE LA PUNTUALIDAD

Junto a los refuerzos, el Ayuntamiento va a llevar a cabo ajustes en distintas líneas con el objetivo de mejorar el cumplimiento de los horarios y adaptar el servicio a las necesidades y circunstancias señaladas por los conductores.

Para ello, se va a incorporar un autobús a la línea 6, lo que permitirá ajustar los tiempos de recorrido y mejorar la puntualidad en la línea que conecta con La Alberca. Esta actuación permitirá combinar las líneas 6 y 29, que actualmente tienen expediciones cada 30 minutos y, con esta medida, pasarán a prestar expediciones cada 15 minutos, al tiempo que se amplía un 33% el número de plazas.

Otra actuación que se va a acometer es la reorganización de la línea 91 (Sangonera la Seca - Murcia), que conecta pedanías del entorno oeste como Nonduermas, La Raya o Puebla de Soto y que unificará su recorrido por Gran Vía, lo que permitirá evitar retrasos y reforzar los recorridos con mayor demanda. Esto permitirá mejorar la frecuencia en el tramo de mayor demanda pasando de 60 a 30 minutos, lo que supone una mejora para los usuarios de pedanías como Nonduermas, La Raya, Puebla de Soto, Javalí Nuevo y Sangonera la Seca.

Asimismo, se introducirán ajustes en líneas como la 37 para adaptar el servicio a los tiempos reales de circulación y ofrecer una mayor fiabilidad en las expediciones.

El Consistorio va a destinar a la implementación de los refuerzos más de un millón de euros.

REFUERZO DE LA MOVILIDAD DURANTE LAS OBRAS DE RED ELÉCTRICA

El Ayuntamiento ha adoptado medidas específicas para garantizar la movilidad en la zona sur del municipio, especialmente en el entorno de Ronda Sur y Ronda Oeste con motivo de las obras de Red Eléctrica.

Para ello, se va a prolongar la gratuidad del tranvibús, que hasta la fecha han utilizado 600.000 viajeros, hasta el final del mes de junio, cubriendo así el final del curso universitario y potenciando el uso de un modo de transporte de altas prestaciones, 100% eléctrico y gran capacidad para la conexión con El Palmar, Hospital Virgen de la Arrixaca y Campus de Ciencias de la Salud.

De hecho, el 30% de los desplazamientos se realiza ya en vehículos eléctricos, que han recorrido cerca de 300.000 kilómetros en los tres primeros meses del año.

Además, se reforzará la línea R80, que da servicio a la zona de Ronda Sur y Paseo Florencia, incrementando de forma significativa su capacidad. Para ello, se van a incorporar vehículos adicionales de mayor tamaño a la línea, lo que permitirá incrementar la oferta de plazas en el turno de mañana desde las 984 actuales a 1470, absorbiendo así el incremento de la demanda y reduciendo la saturación de las expediciones.

Con esta actuación, se logra incrementar un 50% la oferta de plazas en horas punta y mejorar la regularidad del servicio, dando respuesta a una demanda vecinal en este sentido.

Muñoz ha destacado que, con estas medidas, el Consistorio refuerza el transporte público en el marco de un paquete de medidas destinado a minimizar la afección de las obras y dar alternativas de movimiento a los ciudadanos.

Dentro de esta estrategia, la línea 7 ha modificado su recorrido desde el pasado 30 de marzo para llegar hasta el centro de salud de El Ranero, atendiendo así a una petición de las Juntas Municipales de La Albatalía y La Arboleja.

La flota municipal recorrió el año pasado 6.611.797 kilómetros, en 463.157 expediciones, cifra que se verá incrementada de forma importante con estos refuerzos.

NUEVO MODELO DE TRANSPORTE

El servicio se encuentra ya realizando las modificaciones formales señaladas por el TACRC tras estudiar los recursos presentados por las empresas licitadoras.

Este organismo, ha dado la razón al Ayuntamiento en las cuestiones esenciales, validando así el cálculo de los costes de personal y operativos o el presupuesto base de licitación. Se trata de elementos clave en un contrato de altísimo contenido técnico, con un importe que supera los 700 millones de euros, y un plazo de 10 años, lo que asegura que el trabajo realizado denota la calidad técnica y la nitidez de la propuesta.

De forma paralela al proceso de licitación, el Equipo de Gobierno ha incorporado en los últimos años refuerzos en las líneas de más demanda y una mejora de la flota, con la integración de los primeros eléctricos o la puesta en marcha del tranvibús, lo que ha permitido reducir de forma sustancial la edad media de los vehículos.