El litoral sur entre Cabo de Palos y La Manga, la zona más afectada hasta el momento por la persistencia de las lluvias

Protección Civil de Cartagena en Villas Caravaning avisando a las personas presentes que deben abandonar sus alojamientos por el aviso rojo por lluvia. 9 octubre 2025. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La lluvia está descargando con intensidad en el litoral sur, en las zonas de Cabo de Palos, La Manga y Cartagena, que son los lugares más afectados hasta el momento por la persistencia de las precipitaciones en las últimas horas, según ha informado en declaraciones a Europa Press el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan Esteban Palenzuela.

Las lluvias se están generalizando hacia el Mar Menor y se observa la formación de tormentas en el mar que afectarán a toda esa zona y la ciudad de Cartagena.

Según los datos provisionales de los que se dispone hasta el momento, en Cartagena se han alcanzado casi 50 litros en la última hora.

En Cabo de Palos comenzó a llover esta madrugada y continúa durante este viernes, llegando a acumularse entre 80 y 100 litros en las últimas seis horas según los registros provisionales de varias estaciones, ya que está lloviendo "bastante" en esa zona.

Igualmente, Palenzuela ha avanzado que comienza a desarrollarse nubosidad de evolución que descargará precipitaciones persistentes frente al litoral del Mar Menor y Mediterráneo, afectando a toda la comarca del Campo de Cartagena y zonas limítrofes al Mar Menor y sur de Alicante. La inestabilidad, según la imagen satelital, entrará en las próximas horas.