Meteorología mantiene el aviso rojo en Campo de Cartagena y Mazarrón y lo eleva a naranja en el Guadalentín

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el nivel de aviso rojo, de riesgo extremo, en el Campo de Cartagena y Mazarrón, y lo ha elevado a naranja en la zona del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, con una precipitación acumulada de hasta 30 litros por m2 en una hora, siendo más probable alcanzar las citadas acumulaciones en el sur y el este de la zona.

En las zonas del Campo de Cartagena y Mazarrón se prevé una acumulación acumulada de hasta 60 litros por m2 a partir de las 10.00 horas y hasta la medianoche y en 12 horas se pueden llegar a acumular 180 litros por m2.

La Vega del Segura permanece en aviso naranja a partir de las 10.00 horas y hasta la medianoche con una precipitación acumulada de hasta 30 litros por m2, un aviso que la Aemet ha extendido al Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas en la misma franja horaria.

Hay riesgo importante en la Vega del Segura y las comarcas del Valle del Guadalentín por lluvias que podrían acumular los 100 litros por m2 en 12 horas, a partir de las 10.00 horas y también hasta la medianoche, siendo más probable alcanzar estas acumulaciones en el sur y este de la zona.