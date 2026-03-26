La lluvia, aliada de las flores en la Semana Santa de la Región de Murcia

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MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las floristerías de la Región de Murcia trabajan desde hace semanas para tenerlo todo preparado para la Semana Santa. Calas, alhelíes, claveles, iris azules y rosas en distintos tamaños y colores, son las flores más demandadas por las cofradías, producto cultivado en la comunidad y todas "magníficas" debido a la lluvia, ha explicado Fernando Ríos, de la floristería Fernando Hijo y vicepresidente de Asociación Española de Floristas, a Europa Press.

Las hermandades son poco amigas de innovar, "no les gusta mucho cambiar de flores y no nos llevamos sorpresas", ha apuntado Ríos. "Un 10% te dejan innovar un poco, pero sin salirte de la línea", ha indicado. "Este año tengo un trono al que le he traído unas orquídeas distintas y se las he ofrecido al camarero que me ha dicho "Vale, pero no le pongas muchas"", ha recordado.

Lo que sí varía es la cantidad de flores que un trono puede llevar encima, que puede pasar desde 500 a alcanzar las 6.000 en el caso de la Semana Santa de Cartagena. Por otra parte, en los pueblos "no quieren tanta calidad, pero sí flores exquisitas, como orquídeas o rosas".

Aunque los precios han subido, Rios ha afirmado que en su establecimiento los mantienen porque "no están los bolsillos de la gente no están para gastar más", además, lo pueden asumir porque "se vende bastante.

Ríos lleva ya tres semanas preparando la Semana Santa, una época que asegura que es "bastante divertida". "Me encanta, salir de la tienda y estar en un sitio donde lo único que tienes que hacer es poner muchas flores. Vas a la iglesia y ves como trabaja la gente", explica. Estos son días de separar las flores por tonos, "hasta 30", ponerlas en agua y agruparlas por días para que tenerlo todo preparado para que luzcan en la calle.