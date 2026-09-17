Las lluvias dejan al menos seis rescates de ocupantes de vehículos en Cartagena, un incendio y la caída de un muro

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Los bomberos de Cartagena han realizado al menos media docena de rescates de ocupantes de vehículos durante el episodio de lluvias registrado este jueves, que ha dejado además un incendio en la cubierta de un supermercado de El Algar y la caída de un muro perimetral en Los Dolores, sin que se hayan registrado daños personales, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

Los rescates de los ocupantes de vehículos se han llevado a cabo por parte de Bomberos en la calle Juan Fernández, en Ciudad Jardín. Asimismo, los efectivos han inspeccionado dos vehículos arrastrados por el agua en la rambla de Benipila, junto a La Algameca Chica, aunque ambos se encontraban sin ocupantes.

Por otro lado, pasadas las 12.00 horas se ha declarado un incendio en el techo de un supermercado de El Algar, originado en unas placas fotovoltaicas instaladas en la cubierta. El fuego se encontraba controlado alrededor de las 13.00 horas.

También se ha producido la caída de un muro perimetral en la calle San Pío X, en Los Dolores, donde han intervenido operarios municipales, sin que se hayan producido daños personales. Protección Civil, por su parte, ha asistido a una persona de edad avanzada en una vivienda de El Plan después de que entrase agua superficialmente en el inmueble.

Bomberos han realizado además saneamientos de fachadas en las calles Cuatro Santos y Príncipe de Vergara, mientras que Policía Local ha llevado a cabo labores de vigilancia preventiva y cortes de carreteras debido a la acumulación de agua.

Técnicos municipales se han desplazado al campamento festero de Carthagineses y Romanos, junto al estadio Cartagonova, para conocer las necesidades del recinto y comprobar los trabajos que realizan los operarios para recuperar la normalidad de cara al inicio de las fiestas, previsto para este viernes, 18 de septiembre.