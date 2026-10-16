Las lluvias pondrán en alerta este fin de semana a la Región, con el Campo de Cartagena y Lorca en aviso naranja

Archivo - Una mujer pasea por una calle con un paraguas. - EUROPA PRESS - DIEGO RADAMÉS - Archivo

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado diversos avisos por riesgo meteorológico en toda la Región de Murcia para este fin de semana ante la llegada de un episodio de fuertes lluvias y tormentas con granizo.

La situación de mayor adversidad se concentrará en la jornada de este sábado en las comarcas del Campo de Cartagena, Mazarrón, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, que permanecerán en aviso naranja (peligro importante) por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado acumulados en una hora.

En concreto, los avisos de nivel naranja por intensidad horaria se mantendrán vigentes el sábado entre las 8.00 y las 23.59 horas en estas zonas del litoral y el sur de la Región.

Con motivo de estos avisos, la Comunidad ha decretado la fase de preemergencia del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Región de Murcia (Plan Inunmur) y se ha comunicado a los ayuntamientos afectados y organismos y servicios de emergencia implicados.

De forma paralela, el resto de la comunidad --Altiplano, Noroeste y Vega del Segura-- estará bajo aviso amarillo (peligro bajo) desde las 12.00 horas por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. En el Campo de Cartagena y Mazarrón se suma además un aviso amarillo por acumulaciones de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Todas las comarcas contarán asimismo con avisos amarillos por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo.

Durante la jornada del domingo, la intensidad horaria remitirá, aunque el aviso amarillo por lluvias y tormentas se mantendrá activo en gran parte del territorio autonómico.

La Aemet mantendrá la alerta por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón hasta las 19.59 horas, mientras que en el Altiplano los avisos concluirán a las 3.59 horas con registros de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

La acumulación continua de agua será el factor principal de riesgo en la segunda mitad del fin de semana. La comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón permanecerá bajo aviso amarillo por acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas hasta las 19.59 horas del domingo, mientras que en la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas se prevén registros acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en el mismo periodo.

Las tormentas con probabilidad de granizo persistirán en el litoral y Mazarrón durante la mayor parte del día.