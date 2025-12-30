López Miras aboga en 2026 "por tender puentes donde otros levantan muros"

1039348.1.260.149.20251230120131 El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras - CARM

MURCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha abogado para el próximo año 2026 por "tender puentes donde otros levantan muros" y ha destacado que el Ejecutivo autonómico "cree firmemente en el diálogo, en sumar en lugar de dividir", para añadir que la sociedad pide "menos ruido y más soluciones".

En su mensaje institucional desde el Palacio de San Esteban, en el que ha felicitado el nuevo año a los ciudadanos de la Región, López Miras se ha referido al actual escenario de "polarización", mostrándose convencido de que "la mayoría de los ciudadanos no pide gritos, sino soluciones, entendimiento y estabilidad".

"Como puso de manifiesto Su Majestad el Rey en su mensaje de Navidad: nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática", ha resaltado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Durante su intervención, el presidente regional ha asegurado que 2026 plantea "retos importantes" que afectan directamente "a la vida diaria" de los ciudadanos de la Región de Murcia, entre los que ha CITADO la reforma del sistema de financiación autonómica, la defensa del trasvase Tajo-Segura y las infraestructuras necesarias frente a fenómenos meteorológicos extremos.

"Son retos que este Gobierno va a defender con la firmeza que la Región de Murcia y su gente merecen", ha avanzado.

El presidente ha remarcado también que la sociedad, y especialmente los jóvenes, reclama "respuestas claras" a problemas como el acceso a la vivienda: "Porque cuando alguien se forma, encuentra empleo y aun así no puede independizarse, algo no funciona como debería", afirmó, recordando que "por eso hemos impulsado medidas para facilitar el acceso a una vivienda asequible. Y seguiremos trabajando, con diálogo y acuerdos, para que esas soluciones sean reales".

López Miras ha subrayado que "la sanidad es otro de nuestros grandes compromisos", un ámbito en el que "todas las administraciones debemos sumar esfuerzos".

En este sentido, ha destacado que el sistema sanitario "ha avanzado gracias al trabajo de los profesionales, la innovación y la investigación", y reafirmó que el Gobierno regional va a seguir "plenamente implicado para mejorar la atención sanitaria".

En referencia al futuro de la Región, López Miras ha asegurado que "somos una tierra joven, llena de energía, talento y potencial". Esta realidad, ha añadido, se refleja "en quienes trabajan la tierra, en quienes crean cultura, en quienes innovan y en quienes mantienen vivas nuestras tradiciones".

DATOS POSITIVOS DE 2025

En cuanto al balance de 2025, el presidente ha destacado los datos positivos en los principales indicadores, como la creación de empleo o de empresas. Así, ha puesto en valor que "son muchas las personas que encontraron una oportunidad laboral a lo largo del año, y que entre ellas haya más de 9.000 mujeres y cerca de 19.000 jóvenes significa algo muy claro: que muchas personas han podido empezar a construir su futuro aquí".

"También es una buena noticia que cada día nazcan nuevos proyectos empresariales, porque emprender es confiar, y es creer en la estabilidad y en el futuro", ha agregado. "Son datos positivos, pero no podemos conformarnos", ha concluido.