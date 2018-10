López Miras achaca "gran parte" del aumento de desahucios en la Región a la Ley de Arrendamientos Urbanos

Publicado 09/10/2018 11:20:30 CET

MURCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha achacado "gran parte" de la subida de los desahucios en la Región a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y ha asegurado que, si se "disgregan" y se "desasocian" esos datos, "vemos cómo el número de familias sin recursos que han sido desahuciadas no ha sido más en el último año" en la Comunidad.

López Miras ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación al ser preguntado por los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que reflejan que los desahucios crecieron un 31,6% en la Región de Murcia en el segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta un total de 992, el mayor incremento por comunidades en términos relativos.

El presidente de la Comunidad ha asegurado que "se está aplicando la ley regional" que se aprobó para atajar este problema y, además, ha destacado que se trata de una "buena ley que coordinan distintas instituciones de la administración pública y, por supuesto, también las entidades financieras".

Ha reconocido que "gran parte de esta subida de los desahucios "se debe a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), tal y como aparece reflejado en la propia noticia", de forma que "no se trata solamente de familias desahuciadas que no tienen más recursos".

En este sentido, López Miras ha recordado que "gran parte de los problemas" que tienen los arrendatarios se producen "cuando no se quiere pagar el alquiler".

A este respecto, ha admitido que "hay que ayudar a quien no pueda pagar el alquiler", pero ha recordado que "hay otras personas que no lo pagan porque no quieren, y que otra parte de esos desahucios, como también se recogía en la información, se deben a 'ocupas' que han sido desahuciados".