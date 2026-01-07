López Miras acompaña a los totaneros en la romería de subida de La Santa

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, participó hoy en Totana en la tradicional romería de regreso de Santa Eulalia de Mérida a su santuario de Sierra Espuña - CARM

Destaca los 200.000 euros invertidos por la Comunidad Autónoma para potenciar alojamientos rurales en la zona

TOTANA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha participado este miércoles en Totana en la tradicional romería de regreso de Santa Eulalia de Mérida a su santuario de Sierra Espuña, que ha congregado a miles de personas y que representa "una jornada de felicidad, devoción y emoción".

Previamente, López Miras ha asistido a la misa celebrada en la parroquia de Santiago el Mayor, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El máximo responsable autonómico ha afirmado que esta romería es "una de esas tradiciones que no me quiero perder nunca" y ha puesto en valor la importancia de "defender, cuidar y dar a conocer nuestra cultura y nuestra identidad, es decir, lo que hace que seamos como somos".

Igualmente, López Miras también ha recordado que Totana "es una de las grandes protagonistas" de la Región de Murcia en materia de turismo rural, y que, por ello, la Comunidad ha llevado a cabo inversiones en obras de recuperación, mejora y equipamiento de los alojamientos rurales de La Santa.

Así, el presidente ha subrayado que desde el Ejecutivo regional "hemos destinado 200.000 euros a rehabilitar las Casas del Corredor y también la Casa del Ingeniero en el paraje de La Santa, para aumentar en 30 plazas la capacidad de alojamiento".