López Miras advierte que no es "razonable" bloquear una Comunidad por faltar dos diputados para mayoría absoluta

Diferencia la situación de Murcia de otras comunidades porque en la Región no hay posibilidad de gobierno alternativo



MURCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad en funciones, Fernando López Miras, ha advertido este jueves que no es "razonable" bloquear la Región de Murcia porque al PP le faltan dos diputados para la mayoría absoluta, sobre todo cuando "no hay un gobierno alternativo".

López Miras, en una entrevista concedida en el programa 'Herrera en la Cope', ha recordado que en la Región de Murcia la izquierda no puede conformar un gobierno alternativo, ya que la suma de sus escaños --15-- no supera a los alcanzados por el PP --21--.

En esta línea insistido en que "el bloqueo no es bueno", en que "no es bueno que estemos meses con la Región de Murcia paralizada" y que "nos enfrentemos a unas terceras elecciones en apenas seis meses".

Ha asegurado que tiene la mano tendida a todos los partidos políticos para poder llegar a acuerdos que permitan que vea la luz "el gobierno que han querido los ciudadanos de la Región de Murcia"; al tiempo que ha exigido "responsabilidad". "Si alguien cree que la Región de Murcia puede permitirse en esta situación meses de bloqueo y una nueva repetición electoral, tendrá que explicarlo", ha apostillado.

"EL PP VOTÓ A SUS CANDIDATOS"

López Miras ha querido dejar claro lo que pasó el pasado miércoles en el Parlamento murciano: "simplemente que el Partido Popular votó a sus candidatos a la Presidencia de la Asamblea Regional".

Ha rechazado contundentemente que lo ocurrido en la constitución de esta nueva legislatura en la Asamblea Regional obedezca a un pacto con el PSOE y ha desvelado que VOX pidió la Presidencia de la Asamblea, no hubo ninguna otra alternativa.

Pero López Miras entendió que, con el 43 por ciento de los votos, reglamentariamente al Partido Popular le correspondía esa Presidencia, ya que no necesitaba el apoyo de ningún otro partido político.

"Lo que hicimos es votar a nuestra candidata, igual que hizo VOX y el Partido Socialista, que votaron a sus candidatos", ha recordado.

En la Región de Murcia el PP ha obtenido el 43 por ciento de los votos (21 escaños), más diputados que el bloque de izquierdas (15), y a sólo dos diputados de la mayoría absoluta (23).

Por tanto, ha explicado, para que el presidente del Parlamento autonómico fuera del Partido Popular "no necesitábamos el apoyo de ningún partido político, nos bastaba con los diputados del PP y eso es lo que hicimos".

En este punto ha diferenciado la situación de Murcia con la de otras comunidades en las que sí se ha dado acuerdo entre PP y VOX. Ha resaltado que "la clave y la gran diferencia con otras comunidades autónomas es el resultado de las elecciones".

"Y en torno a ese resultado tiene que fraguarse el diálogo, el entendimiento y los acuerdos", ha defendido López Miras, quien ha recordado que, en la Región de Murcia, "el Partido Popular ganó de forma mayoritaria con un 43 por ciento de los votos, mientras que en Andalucía se obtuvo una mayoría absoluta con el 41 por ciento de los votos".

Por ello ha insistido en pedir "respeto" para los votantes de la Región de Murcia, que en un 43 por ciento "entendieron que tenía que gobernar y que tenía que ganar las elecciones del Partido Popular".

No obstante, el presidente murciano en funciones es consciente de que esta legislatura necesitan llegar a acuerdos "porque nos faltan dos diputados para la mayoría absoluta" y ha reconocido que "el partido con el que tenemos más coincidencias es VOX para poder llegar a acuerdos y para poder aplicar reformas y medidas en la Región de Murcia".

Otra diferencia con otras comunidades autónomas es que si en esos territorios no hay un pacto entre el Partido Popular y VOX, el gobierno será de la izquierda, porque "suma más" la izquierda "que el Partido Popular en solitario", algo que no ocurre en Murcia, ha aclarado López Miras.

"En la Región de Murcia, si no hay un gobierno del Partido Popular, no hay alternativa, porque la izquierda no suma de ninguna de las maneras", ha reiterado López Miras, quien ha lamentado que "si no hay un gobierno del Partido Popular, a lo que nos enfrentamos es a un bloqueo".

Finalmente, ha querido dejar claro que Núñez Feijóo les permite tomar las decisiones que entienden más acertadas y "lo único que hay que valorar es la opinión de los murcianos que han votado de forma mayoritaria al PP".