López Miras afirma que el plan de Sánchez es el "cierre progresivo" del Tajo-Segura: "No lo vamos a permitir"

MURCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este martes que "los planes" del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pasan por "el cierre progresivo" del trasvase Tajo-Segura, y eso es algo que desde el PP "no vamos a permitir".

En declaraciones al programa 'La Hora de la 1' de TVE recogidas por Europa Press, López Miras ha criticado que el cambio en las reglas de explotación del acueducto se ha decidido "sin ningún tipo de consenso ni debate y sin querer reunirse" ni con los gobiernos autonómicos afectados, ni "con los regantes y los agricultores".

"Lo que pretenden hacer con el cambio en las reglas de explotación y la elevación de los caudales ecológicos del Tajo es dejar a la mitad el agua que llega cada año a los españoles que viven en la Región de Murcia, en Almería y en Alicante, y estos tienen el mismo derecho que el resto de españoles a tener un recurso que es de todos", ha aseverado.

Al respecto, el presidente murciano ha indicado que esta decisión conllevará un incremento del precio de la factura del agua hasta el 50% y que en los años de sequía "incluso en nuestros hogares haya desabastecimiento y no tengamos agua". "Eso es lo que nos estamos jugando; no es justo y no vamos a permitirlo", ha apostillado.

Preguntado sobre la contaminación en el Tajo en la Comunidad de Madrid, López Miras ha señalado que "todos podemos hacer mucho por mejorar la situación de nuestros ríos" pero que, en cualquier caso, la situación actual es responsabilidad del Ejecutivo de la Nación.

Al hilo, ha apuntado que mientras en la Región de Murcia se reutiliza y depura el 98% de las aguas, el resto de España solo lo hace el 7% y en Europa, el 4%. "Es decir, si el resto de comunidades autónomas, Castilla- La Mancha y también Madrid, hicieran la mitad del trabajo que está haciendo la Región de Murcia, sin duda el estado de los ríos sería mucho mejor".

Depurar y reutilizar las aguas es, a su juicio, una de las "acciones clave" que debería impulsarse, de forma coordinada, en todas las autonomías.

No obstante, ha reiterado que "quien tiene que llevar esa labor de coordinación y quien quiere cambiar de forma unilateral las reglas de explotación y elevar los caudales ecológicos por cuestiones mucho más políticas que técnicas es el Ministerio".

Así, ha recordado las palabras de Sánchez en Albacete en 2018, cuando afirmó que "hay que acabar con los trasvases". Para López Miras, esa es la intención del Ejecutivo, con lo que Sánchez "por primera vez va a cumplir con su palabra".

Tras reclamar un Pacto Nacional del Agua, ha asegurado que no le gustaría iniciar una "guerra del agua" porque "las 'batallas políticas' se evitan con diálogo, voluntad y sentándonos a trabajar".

Esto pasa por pedir "algo que es justo" y que es que "los españoles que viven en la Región de Murcia, Almería y Alicante tengan el mismo derecho al agua que el resto de españoles, igual que tenemos derecho, por ejemplo, a la electricidad, se produzca donde se produzca".

Para el jefe del Ejecutivo murciano, la "herramienta" para evitar enfrentamientos políticos es "el diálogo y la voluntad de trabajo conjunto", pero "el Gobierno de España nos está dando la espalda", al tener ya "una hoja de ruta clara que perjudica gravemente a una región como es la de Murcia".

Preguntado por el turismo británico, López Miras ha avanzado que la pasada semana, en el marco de Fitur, desde la Región "transmitimos al Gobierno central que se pueda hacer una diferenciación del llamado 'semáforo Covid'", porque Murcia "sería una de las regiones que estaría en verde y que podría recibir a turistas del Reino Unido".

Esto tendría una importancia vital para la Región porque, a diferencia de otras comunidades, "la mayoría de turistas que vienen son británicos".

CRISIS EN CEUTA

López Miras también se ha referido a la situación que vive Ceuta, y que responde a una "crisis diplomática sin precedentes en las últimas décadas". Con todo, la decisión de distribuir a los niños menores no acompañados entre las comunidades autónomas --siete corresponden a la Región de Murcia-- es una decisión "exclusiva" del Gobierno central.

En este contexto, ha manifestado que "el Gobierno de la Región de Murcia va a ayudar a Ceuta y a Melilla y al resto de comunidades. Vamos a ser leales en una situación critica como no ha habido hasta ahora desde el punto de vista diplomático".

La distribución de los niños, por su parte, "parece un reparto equitativo", ha dicho el presidente murciano, para quien, en cualquier caso, "estamos hablando de niños y no me gusta hablar ni de cifras ni de porcentajes".

"Tenemos la obligación legal, pero para mí la más importante, moral, de protegerlos y darles sustento", ha precisado.

Por otro lado, López Miras ha dejado claro que el liderazgo del PP en la Comunidad de Madrid "es algo que deberán decidir los afiliados" del partido en esa autonomía, aunque ha señalado que esta región "tiene elementos muy característicos y que la diferencian de otras comunidades", pues cuenta con liderazgos "muy potentes" como el de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

PROCESO DE VACUNACIÓN

Respecto al desarrollo de la campaña de vacunación en la Región de Murcia, López Miras ha apuntado que discurre "razonablemente como teníamos previsto". Así, "está la práctica totalidad de los mayores de 60 con la primera dosis y ya se está vacunando a las personas de entre 50 y 59".

Además, ha indicado que los primeros días de junio arrancarán las citaciones de personas de entre 40 y 49 años. "Hemos empezado ya a citar a 16.000 menores de 60 años de profesiones esenciales que el Gobierno inexplicablemente ha tenido en el limbo sin darles una respuesta sobre su vacunación".

DEFENSA DE LA VACUNA

Preguntado sobre las dudas manifestadas por la consejera de Educación y Cultura, María Isabel Campuzano, respecto a la vacuna contra el coronavirus, López Miras ha señalado que "hay un porcentaje de la población que tiene miedo a vacunarse" y, en este sentido, "los políticos tenemos que utilizar la ciencia para convencer a todos".

"Por distintas circunstancias, una de ellas por la incertidumbre y dudas que ha generado el Gobierno de España sobre la vacuna AstraZeneca, hay personas que tienen miedo", ha indicado el jefe del Ejecutivo murciano, quien ha insistido en que "los políticos no podemos ser ajenos" a esa realidad.

Por ello, ha abogado por utilizar "la ciencia, los argumentos poderosos que tenemos", para trasladar a la población que "la vacunación es la herramienta más eficaz que tenemos a nuestro alcance para cortar los contagios y vencer a la pandemia".

"La vacuna es segura, eficaz y que tenemos que vacunarnos todos. Sinceramente, confío en mi capacidad de persuasión para que todos, absolutamente todos los ciudadanos de la Región de Murcia, escuchen mis palabras y queden convencidos", ha concluido.