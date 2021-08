López Miras afronta la reunión con Ribera sobre el Mar Menor con "voluntad de colaboración" por ser "cuestión de Estado"

MURCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, afronta la reunión de este miércoles por la tarde con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, sobre el Mar Menor, con "voluntad de colaboración y diálogo" para solucionar lo que considera "una cuestión de Estado".

En una entrevista emitida por EsRadio y recogida por Europa Press, López Miras ha indicado que en el encuentro con Ribera tratará de buscar el apoyo del Gobierno central para abordar, de forma conjunta, soluciones a la situación de la laguna, si bien ha admitido que es "complicado" porque hasta el momento "no han dado muestras de ello".

"El Mar Menor merece que cada uno dejemos a un lado los intereses partidistas y nos centremos en lo importante, que es la recuperación inmediata y el impulso de las medidas concretas para salvarlo", ha indicado al respecto.

Tras reprochar a la ministra que "no haya vuelto a pisar" el Mar Menor después de su última visita en 2019, el jefe del Ejecutivo murciano ha criticado la negativa del Gobierno de la Nación a declarar este espacio como 'zona catastrófica', una decisión que ha achacado a "una cuestión política".

"Una zona es catastrófica o no lo es; cuando hay un incendio no se analiza si la Administración de turno ha tenido más o menos responsabilidad porque no ha hecho la limpieza de los montes de forma adecuada", ha dicho, para insistir en que el Gobierno estatal actúa "de forma muy sectaria" al negar "una herramienta que para nosotros es muy útil y necesaria" solo por "cuestiones políticas".

López Miras ha indicado que la problemática del Mar Menor "viene de décadas", al tiempo que ha vuelto a denunciar la situación del acuífero y las cinco toneladas de nitratos y 30 millones de litros de agua dulce que llegan a la laguna salada a través de las ramblas, que son competencia del Estado.

Al hilo, ha defendido la puesta en marcha del Plan Vertido Cero para evitar esta situación. "Si ellos --en referencia al Gobierno central-- no van a hacerlo con la urgencia que esto requiere, que por favor nos permitan hacerlo a nosotros y actuar".

Así, López Miras ha vuelto a reclamar el traspaso de competencias sobre el Mar Menor y su cuenca, con la "única voluntad" de acelerar las actuaciones para proteger el enclave, teniendo en cuenta que "el Gobierno de la Región está más a pie de calle que el central" y, por lo tanto, "podemos actuar con mayor rapidez, emergencia y conocimiento de la situación".

El Mar Menor "es una cuestión de Estado, como lo fue en su día la del 'Prestige', que tuvo recursos por parte del Gobierno para Galicia, y espero que en esta ocasión sea igual. Creo que lo vamos a solucionar trabajando de forma conjunta, sin mirar atrás; vamos a mirar al presente y al futuro, y esa va a ser mi actitud", ha apostillado.