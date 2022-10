López Miras anuncia la aprobación este jueves de la Ley de Dinamización

CARTAGENA (MURCIA), 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado la aprobación en el Consejo de Gobierno de este jueves del Decreto Ley de Dinamización de Inversiones, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública, que está llamada a aumentar en un 1,6% el PIB regional en los próximos años y crear alrededor de 6.200 puestos de trabajo.

Los objetivos de este decreto, que es la tercera ley de simplificación administrativa y nace tras escuchar las propuestas de más de 200 expertos e instituciones, son dinamizar la economía, favorecer la libertad de mercado y minimizar la intervención de la Administración.

López Miras ha hecho este anuncio en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en el marco de la sesión plenaria celebrada este miércoles por la tarde en la Asamblea Regional de Murcia.

El máximo dirigente regional ha indicado que los PGE "preocupan desde el punto de vista objetivo" porque "no llevan ninguna medida directa" para bajar la inflación. "Es más, estos presupuestos solo van a ser realistas si la inflación sigue desbocada", ha indicado.

A este respecto, ha asegurado que el nivel de ingresos que recogen los presupuestos "solo se puede cumplir si la inflación está rozando el 10%", tras lo que ha aseverado que mientras "un gobierno normal debería trabajar y aprobar medidas para bajar la inflación, al señor Sánchez lo que le interesa es que la inflación esté alta para poder cumplir sus presupuestos".

Esto, ha dicho, "preocupa muchísimo" porque "no hay bajadas de impuestos realmente para que bajen los costes de producción, no hay medidas que ayuden a los autónomos, a los pequeños comercios; no hay medidas que ayuden realmente a bajar el precio de la vida y de la cesta de la compra de las rentas medias y bajas".

Además, el jefe del Ejecutivo murciano ha puesto de relieve que el Gobierno central necesita, para sacar adelante las cuentas, el apoyo "de aquellos que son herederos de una banda de asesinos" y de "aquellos que quieren ver como España se rompe".

"Es decir, que los presupuestos que tienen que favorecer el interés general de todos los españoles se tiene que apoyar en los que quieren que España esté rota y en aquellos herederos de los que asesinaban a quienes defendían la unidad de España, entre otras cosas", ha agregado.

A continuación, López Miras ha hecho referencia a las cifras de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que ponen de manifiesto que "ve carencias notables en unas cuentas que, según su criterio, nacen viciadas y cada vez tienen menos calidad informativa", y que "las previsiones de ingreso no son realistas".

También ha mencionado al Banco de España, que se ha cuestionado el cuadro macroeconómico del Gobierno central y rebaja a la mitad el crecimiento de 2023. "Es decir, que los presupuestos son irreales y que no se pueden cumplir", ha aseverado

López Miras también ha expuesto que, desde la Región de Murcia, los PGE reflejan que esta es la CCAA "peor tratada de todas". Al hilo, ha remarcado que "después de que el señor Sánchez anuncie a bombo y platillo los presupuestos más expansivos altos de la historia del país, que crecen casi un 6%, a la Región de Murcia le rebaja un 33%".

"La única CCAA que baja la inversión con respecto al año pasado es la Región de Murcia, junto con Cartilla y León", donde, según ha dicho, se ha reducido un 5%. A esto ha sumado que en la Región el estado va a recaudar en 2023 más de 2.100 millones de euros, cinco veces más de la inversión que destina a esta autonomía.

En materia de grandes infraestructuras ha citado el Arco Norte, el tercer carril de la A-7, el AVE a Cartagena, el Palacio de Justicia de Molina de Segura, cuarteles de la Guardia Civil y la regeneración de la Bahía de Portmán. "Observamos que son una vergüenza realmente para la Región estos presupuestos; es un maltrato continuo".

Para López Miras, lo que tenía que haber hecho el Gobierno central es "hacer unos presupuestos basados en la hoja de ruta que está siguiendo el gobierno de la Región, porque así es como se ayuda a las familias, bajando impuestos, con las mayores bajadas que se están acometiendo en España, y ayudando y facilitando la inversión".

SEGADO: "EL PSOE MONTA ESPECTÁCULO Y CREA POLÉMICAS"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha denunciado durante su turno de preguntas orales dirigidas al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la sesión plenaria, que "el PSOE monta espectáculo y crea polémicas para ocultar el desastre de presupuestos que han presentado en el Congreso".

Segado ha achacado a los socialistas que "defender los PGE que ha presentado Sánchez es una falta de respeto a los ciudadanos" porque son "unas cuentas que, a pesar de aumentar el gasto, reducen en más de un 33% el dinero destinado a los ciudadanos de esta Región".

Asimismo, ha destacado que "somos la región peor financiada y el PSOE nos reduce aún más la inversión", lo que supone que sean "una auténtica vergüenza". Y, mientras tanto, ha continuado el portavoz, "los señores del PSOE en la Región de Murcia aplauden que Sánchez y sus ministros, el Gobierno más amplio y caro de la historia de España, todavía se suban un 18% la asignación a altos cargos en un momento en que peor lo están pasando los ciudadanos, las empresas y las familias".

Además, ha incidido en que, desde el PP, "vamos a seguir defendiendo el prestigio y el buen nombre de esta Asamblea Regional y del resto de instituciones de nuestra Región y, continuaremos trabajando para que el Gobierno de España deje de ningunear a los ciudadanos, les de lo que en justicia les corresponde y, dejen de ser tratados como ciudadanos de segunda".

Por otro lado, el 'popular' ha asegurado que "mientras que el PP trabaja en arreglar el desastre de Sánchez en España, los socialistas se dedican a llorar por las esquinas sin superar sus traumas ni sus problemas internos" y añadido que "a los señores del PSOE y Podemos se dedican a dar espectáculo como niños caprichosos que tienen una rabieta", por lo que ha exigido que "se pongan a trabajar porque ni España ni nuestra Región está para lloros".

En esa línea, Segado ha remarcado que, si los diputados del PSOE se niegan a cumplir con sus obligaciones en la Asamblea, como participar en las votaciones y en las reuniones de la Cámara, "también deberían replantearse renunciar a sus sueldos".

"Esta cámara no es una institución más que pueden asaltar cambiando las normas a su beneficio", ha denunciado, porque "los señores del PSOE, que van de demócratas, llevan cuatro años asaltando instituciones porque su jefe Sánchez quiere controlarlo todo".

Además, ha finalizado el portavoz, "los ciudadanos no merecen unos representantes que estén continuamente buscando el barrizal en el que se sienten cómodos", ya que "el PSOE va dando lecciones cuando la realidad es que forman parte del partido más corrupto de la historia de España con dos de sus presidentes nacionales condenados por corrupción".