López Miras anuncia que Consejo de Gobierno estudia este miércoles el contencioso contra el 'trasvase cero'

Publicado 04/12/2018 10:54:48 CET

MURCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno estudiará, en su sesión de este miércoles, el recurso contencioso-administrativo que interpondrá de inmediato contra el 'trasvase cero' del mes de noviembre.

Así lo ha anunciado el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, en la conferencia que ha pronunciado en el Foro Nueva Murcia, donde ha dejado claro que no será el presidente que "vea cómo cierran el trasvase Tajo-Segura".

"Me sorprende que no se tenga en cuenta que si no frenamos el desierto en el sur será tarde para hacerlo en unos pocos años en el norte", ha manifestado López Miras, que ha advertido que "vertebrar un recurso como el agua debe de verse con una perspectiva nacional; llevarla de donde sobra a donde falta no es una cuestión de economía, sino de subsistencia, de Justicia".

En su opinión, "es mucho más importante seguir teniendo una España agrícola y verde que poner impuestos al transporte", de forma que "están a tiempo de no tomar medidas irreversibles, de que el perjuicio que causan sin pudor a la Región de Murcia no sea un perjuicio también para el conjunto de España".

