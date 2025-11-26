López Miras anuncia un plan de captación de centros de I+D en áreas estratégicas para la Región

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, inaugura el sexto CEO Congress Murcia - CARM

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha inaugurado este miércoles la sexta edición del CEO Congress Murcia, donde ha anunciado que su Ejecutivo va a poner "muy pronto" en marcha un plan de captación de centros de I+D vinculados a sectores estratégicos que incluirá ayudas de hasta un millón de euros.

Además, López Miras ha vuelto a situar el próximo Plan Industrial de la Región de Murcia hasta 2035 como uno de los proyectos estratégicos que marcarán el crecimiento económico de la próxima década, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Así, ha subrayado que el Plan hará del Valle de Escombreras "el polo de energía sostenible más importante de Europa", a la vez que reforzará sectores como "la industria química, la economía circular o la biotecnología".

Este "ambicioso Plan Industrial prevé la creación de 15.000 nuevos empleos en el sector", ha informado López Miras, quien ha destacado el "amplio consenso" con el que se está diseñando, dado que para su elaboración "estamos hablando con todos los sectores empresariales, universidades y asociaciones".

En contraste con este trabajo conjunto, el presidente ha recordado que el Gobierno central ha anunciado una Ley de Industria "que no se va a aprobar".

El jefe del Ejecutivo regional ha explicado, igualmente, que el Plan Industrial se apoya en el fuerte avance de la innovación en la Región, puesto que se trata de "la cuarta región de España que más ha crecido en el último año en I+D".

Así, ha subrayado la relevancia de consolidar nuevos nichos de mercado, como, por ejemplo, la biotecnología, un ámbito en el que "somos la segunda comunidad que más está creciendo" y donde la inversión ha pasado "de apenas 9 millones de euros en 2009 a 60 millones actualmente".

López Miras también ha analizado la evolución económica de la Región, poniendo en valor que "en 2024 fuimos la región que más creció de España, con un 4,5 por ciento de aumento del PIB".

En este sentido, ha asegurado que dicha inercia "no es coyuntural", sino algo "consolidado", y la previsión para 2025 "nos sitúa nuevamente entre las regiones líderes". "Cuando hablamos de economía y de empresa, somos una región de primera", ha agregado.

El presidente también ha resaltado que la Región de Murcia ha superado la barrera de los 700.000 trabajadores y que se trata de "una región muy abierta al exterior", que roza "el 40 por ciento del PIB en exportaciones" y se ha convertido en "la quinta provincia más exportadora de España".

"CHANTAJE" EN MATERIA FISCAL

En clave nacional, López Miras se ha referido a la posibilidad de que se obligue a las comunidades autónomas a subir impuestos, afirmando que, "si el Gobierno de España está coaccionado y chantajeado por los independentistas catalanes, no lo pueden pagar los murcianos".

"Lo que no puede ser es que no se aborde una reforma del sistema de financiación precisamente porque el separatismo catalán está pactando su financiación singular y, además de ser en la Región de Murcia los más perjudicados, quieran obligarnos a subir impuestos. Esto ni puede ser ni va a ser", ha criticado.

LA FORTALEZA DE UNA REGIÓN "CON ADN EMPRESARIAL"

Durante la inauguración de un foro que reúne a más de un millar de directivos y empresarios para debatir sobre asuntos como liderazgo, competitividad o innovación, López Miras ha reivindicado precisamente la fortaleza del tejido productivo de la Región, destacando que "ésta es una región emprendedora" y "con ADN empresarial desde hace siglos".

Además, ha subrayado que esta cultura de emprendimiento se ve reforzada por decisiones que facilitan la actividad económica, como la "cuarta Ley de Simplificación Administrativa", que trata al empresario "como un presunto cumplidor y no como un presunto delincuente".

En materia fiscal, el presidente ha vuelto a defender la senda de bajadas de impuestos emprendida por su Gobierno, que ha hecho de la Región de Murcia "una de las comunidades con menos presión fiscal".

Asimismo, ha señalado que, según datos a octubre de 2025, "hemos conseguido aliviar la presión fiscal de los murcianos en 340 millones de euros más", lo que supone "un 14 por ciento de presión fiscal menos", al tiempo que la recaudación "ha aumentado un 17 por ciento".

Sin embargo, el máximo responsable autonómico ha avisado de que, pese a que a la Región de Murcia "le sobran ganas", también "le faltan herramientas, y son herramientas que deben de llegar con decisiones nacionales y reformas estructurales. Llevamos siete años sin una sola reforma estructural, y esto genera un bloqueo en la inversión y en la capacidad de crecimiento de los empresarios".