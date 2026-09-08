López Miras anuncia una primera inversión de 7 millones de euros para el Plan ClimaTIZA en los centros educativos

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, durante la inauguración del curso escolar 2026/2027 en el CEIP Nicolás de las Peñas de Murcia - CARM

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado una primera inversión de 7 millones de euros del Plan ClimaTIZA de la Comunidad, dotado de 89 millones de euros, destinada a mejorar el confort térmico de los centros educativos.

Esta primera fase permitirá conceder subvenciones a ayuntamientos y centros "para realizar obras que mejoren el confort térmico, mejorar las potencias eléctricas de los centros o aplicar medidas urgentes frente al calor en aquellos casos que necesiten intervenciones más complejas".

"Es una prioridad el desarrollo y ejecución de este plan que iremos dotando y reforzando con recursos económicos para alcanzar el objetivo de que todas las aulas de los centros educativos de la Región de Murcia estén a una temperatura adecuada. Climatizar los centros educativos es una prioridad de este Gobierno", ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo regional, que ha inaugurado el curso escolar 2026/2027 en el CEIP Nicolás de las Peñas de Murcia, también ha mencionado algunas de las novedades con respecto a la apertura de clases, como la bajada de ratio completada en Infantil y primero de Primaria, el incremento de plazas gratuitas de 0 a 3 años, o las mejoras de las infraestructuras educativas, entre otros.