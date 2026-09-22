López Miras anuncia que el SMS reclamará los fondos públicos desviados si se confirma el presunto fraude de las prótesis

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, junto a la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, en el hemiciclo de la Asamblea Regional - CARM

Defiende el nombramiento de Isabel Ayala como consejera de Salud y asegura que ningún cargo político figura entre los investigados CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha asegurado este martes que el Servicio Murciano de Salud (SMS) utilizará "todos los mecanismos administrativos y jurídicos disponibles" para recuperar los fondos públicos que se determine que han sido utilizados indebidamente, en caso de que se confirme el presunto fraude de las prótesis investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

López Miras ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Regional, solicitada por el PSOE para que explicara los motivos por los que nombró consejera de Salud a Isabel Ayala, quien dirigía el SMS cuando salieron a la luz las presuntas irregularidades.

El jefe del Ejecutivo regional ha recordado que el organismo sanitario está personado en la causa judicial como perjudicado y ha insistido en que corresponde a la Fiscalía, la Policía y los jueces determinar las responsabilidades.

Al hilo, ha defendido que fueron los mecanismos de control del Área I de Salud los que detectaron los hechos y los trasladaron a la Inspección Sanitaria, que realizó una auditoría interna y presentó una denuncia ante la Fiscalía. "Los propios mecanismos de control del Servicio Murciano de Salud detectaron los hechos, los investigaron y los pusieron en conocimiento de la Justicia", ha afirmado.

Asimismo, ha explicado que los profesionales investigados fueron apartados de sus responsabilidades y que se han reforzado los controles con una unidad específica de inspección económica, integrada por 4 inspectores.

López Miras ha recalcado que "entre todas las personas investigadas no hay ningún cargo político" y ha defendido la designación de Ayala por "su trayectoria profesional y su amplia experiencia asistencial y de gestión".

En relación con los pacientes, ha asegurado que, según el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca, tras revisar los expedientes y atender a quienes solicitaron una revisión personalizada, "no existe ningún episodio clínico compatible o relacionado con implantes quirúrgicos caducados".

Ha añadido que los profesionales sanitarios permanecen a disposición de cualquier paciente que necesite información o nuevas comprobaciones.

EL PSOE EXIGE EL CESE DE AYALA

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha cuestionado que López Miras nombrara consejera a quien dirigía el SMS cuando se produjeron las presuntas irregularidades. Según ha expuesto, la investigación policial apunta a un perjuicio económico de 6,9 millones de euros y a la implantación de al menos 2 dispositivos caducados.

También ha preguntado qué recorrido tuvo una advertencia interna de abril de 2024 sobre problemas de trazabilidad y seguridad de los materiales sanitarios. "Un presidente responde de a quién nombra y responde, sobre todo, de a quién sostiene cuando ya sabe lo que ha ocurrido", ha afirmado.

Fernández ha reclamado el cese inmediato de Ayala, que se informe individualmente a los pacientes sobre cualquier duda relacionada con sus intervenciones, que se entregue a la Asamblea la documentación solicitada desde mayo y se amplíen las revisiones.

Asimismo, ha pedido explicaciones por el reciente cese de tres subdirectores generales del SMS y ha advertido de que la revisión de las compras de prótesis de Traumatología abre nuevos interrogantes. "No pueden convertir los ceses en la prueba de que ahora están poniendo orden sin explicar por qué antes no se puso ese orden", ha sostenido.

En su réplica, López Miras ha rechazado las acusaciones y ha reiterado que la investigación fue trasladada a la Fiscalía por los propios servicios de inspección. También ha reprochado a Fernández que, a su juicio, haya extendido las sospechas al conjunto de los facultativos del SMS. "Cuando se habla de aspectos clínicos, lo más prudente y lo más responsable es atender a lo que dicen los servicios clínicos", ha dicho.

VOX RECLAMA UNA AUDITORÍA INDEPENDIENTE

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, considera que el debate debe abordar no solo las posibles responsabilidades penales, sino también las políticas. "La justicia persigue delitos y a quienes los cometen, y aquí hablamos de responsabilidad, de ética política y de confianza pública", ha afirmado, antes de cuestionar que Ayala fuera ascendida a consejera cuando su anterior gestión al frente del SMS es objeto de críticas.

Martínez Alpañez ha reclamado una auditoría forense independiente de los sistemas de control y vigilancia del organismo sanitario y ha pedido a López Miras que revoque el nombramiento de Ayala. "Rectificar no es una derrota, es un acto de valentía y de servicio a la Región de Murcia", ha señalado, al tiempo que ha reclamado medidas para recuperar la confianza de los pacientes.

No obstante, López Miras ha rechazado que la UDEF esté investigando su gestión política y ha insistido en que no hay miembros de su Gobierno investigados en esta causa. "Espero que decir que la UDEF está investigando mi gestión le haya costado decirlo y escribirlo", ha respondido a Martínez Alpañez.

La diputada de la coalición Podemos-IU-Verdes-Alianza Verde María Marín, integrada en el Grupo Mixto ha preguntado al presidente por el reciente cese de los subdirectores generales de Asuntos Económicos, Proyectos e Innovación y Asuntos Jurídicos del SMS.

"Si no hay responsables políticos, ¿por qué cesó su Gobierno el pasado viernes a los subdirectores generales?", ha planteado. También ha reclamado explicaciones sobre las actuaciones de la Administración antes de que las presuntas irregularidades llegaran a la Fiscalía y ha cuestionado que Ayala continúe al frente de la Consejería.

Por su parte, el también diputado de dicha coalición José Luis Álvarez-Castellanos ha criticado que los grupos parlamentarios no hayan recibido la documentación solicitada. "No le pido eslóganes políticos, le pido transparencia", ha afirmado.

El diputado ha preguntado qué ocurrió durante los años en los que presuntamente se desarrolló la trama y ha pedido aclaraciones sobre los mecanismos de control de las compras y las derivaciones sanitarias.

El portavoz del Grupo Mixto, José Ángel Antelo, ha considerado prematuro exigir reiteradamente el cese de Ayala y ha defendido que su gestión debe valorarse por el trabajo que desarrolle al frente de la Consejería. Por su parte, la también diputada del Grupo Mixto Virginia Martínez ha reclamado una mejora de la gestión sanitaria y la aprobación de nuevos Presupuestos regionales.

EL PP DEFIENDE LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha defendido que el presunto fraude está siendo investigado porque los servicios de la Administración autonómica detectaron las irregularidades, encargaron una auditoría interna y trasladaron los hechos a la Justicia. "Nosotros, ante un posible hecho delictivo, denunciamos, colaboramos con la Justicia, la dejamos trabajar y acatamos y respetamos cualquier resolución judicial", ha afirmado.

Ruiz ha respaldado el nombramiento de Ayala y ha rechazado las críticas del PSOE, al que ha acusado de utilizar la comparecencia para desviar la atención de los asuntos que afectan al Gobierno central.

También ha destacado que, según las revisiones realizadas por el Servicio de Cirugía Cardiovascular de la Arrixaca, no se han encontrado complicaciones clínicas atribuibles a implantes fuera de fecha entre los pacientes examinados.

López Miras ha concluido su intervención reiterando su respaldo a la consejera y asegurando que el SMS seguirá colaborando con las autoridades judiciales, reforzando los controles y adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los pacientes.